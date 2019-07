Dossenheim. (dw) Sie sind selbst gespannt wie die Flitzebogen und freuen sich schon tierisch - auch wenn der diesjährige "Rock im Bruch" alle Kräfte bindet, die der Verein zur Pflege der Live-Musik aufzubieten hat. Denn dieses Mal feiert man über zwei Tage eine gigantische Party. "Woodstock" heißt das Zauberwort, das schon beim bloßen Hören sentimentale Gefühle auslöst. 50 Jahre sind seit dem Megaevent von Bethel im Bundesstaat New York vergangen. Das wollen, das müssen Freunde der Live-Musik feiern. Und genau das hat der Dossenheimer Verein für das Wochenende am 3. und 4. August vor.

Die Idee geht auf Reinhard "Dett" Nolze zurück. Gerade ist der ehedem selbstständige Optiker und selbst begeisterter Gitarrespieler dem Verein beigetreten. Schon überraschte er den Vorstand mit seiner Idee, das legendäre Festival in der Bergstraßengemeinde zum goldenen Jubiläum aufleben zu lassen.

Vorsitzender Florian Knappe war schnell dafür entbrannt. Er kümmert sich seither um die Logistik. Udo Bohneberg, Gründungsmitglied des Vereins, langjähriger Vorsitzender und selbst leidenschaftlicher Bassist, stand ihm in nichts nach und kümmerte sich sogleich um die Musik. Freundschaftliche Kontakte zu der regionalen Crème de la Crème der Rockmusik halfen.

Schnell waren sechs Bands organisiert. "Da ist kein No-Name dabei", sagt Uli Rohde, einer dieser Tausendsassas in Sachen Musik. Rohde selbst wird an beiden Tagen mit zwei Bands auf der Bühne stehen. "Whoever" in Erinnerung an "The Who" eröffnet das Programm. Mit "Jingo" lässt er den von Carlos Santana und seiner gleichnamigen Band kreierten "Latin Rock" aufleben. Damit klingt das "Woodstock-Revival" buchstäblich aus. Dazwischen lassen "Die dicken Kinder" Joe Cocker hochleben. Die "Nachtigallen" beenden mit dem Sound von "Crosby, Stills, Nash & Young" den Samstagabend.

Marion La Marché wird mit ihrer Bombenstimme am Sonntagnachmittag den Part von Janis Joplin übernehmen. Jochen Seiterle, den Nolze als einen "absolut Verrückten an der Gitarre" beschrieb, wird mit der Band "Radio Exp" Jimi Hendrix auferstehen lassen.

"Das Gelände ist spektakulär", war Rohde von der Location beeindruckt. "Wenn da Strom genug ist", habe er die Sonne im Rücken und keine weiteren Wünsche an die Veranstalter. Für Verpflegung ist bestens gesorgt. Man wird sich an vier Stationen mit Speisen und an zweien mit Getränken versorgen können. Der Komaclub unterstützt hier die Livemusiker.

So knüpft vieles an das Original an. Verzichten würde man gern auf den Regen, auch wenn Nolze bei seinen beiden Auftritten im Bruch jedes Mal Regen mitgebracht habe. Und eine Sache ist definitiv anders: Übernachten geht gar nicht.

Info: "50 Jahre Woodstock", Samstag, und Sonntag, 3. und 4. August, jeweils ab 16 Uhr, Eingangsbereich Steinbruch Leferenz. Kostenloser Shuttle-Service ab Parkplatz am Hallenbad sowie "Guesthouse Midori" nah der OEG-Haltestelle "Süd". Tages- oder Kombitickets bei "Buchhandlung Worring", "Schreibwaren Faludy" und Reservix.