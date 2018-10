Dossenheim. (dw) Jetzt geht's flott: Im März hatte der Gemeinderat die Durchführung und gerade erst im September die Auftragsvergabe beschlossen. Schon steht fest, wann das mit Schlaglöchern gespickte letzte Drittel des Fahrwegs auf den Hausberg "Weißer Stein" saniert wird. Noch im Oktober soll’s losgehen. Die Arbeiten werden entsprechend der einstimmig vom Gemeinderat beschlossenen Auftragsvergabe von der Firma Hauk Baugesellschaft aus Waibstadt ausgeführt.

In weniger als zwei Wochen, so die Planung, sei die Maßnahme zwischen dem sogenannten "Skihang" und dem Endpunkt auf einer Länge von rund 1850 Metern abgeschlossen. Die TSG wird’s freuen: Ihr traditioneller Berglauf am 10. November scheint damit nicht gefährdet.

Im Haushalt wurden im Zug der für dieses Jahr geführten Haushaltsberatungen auf Vorschlag der Gemeindeverwaltung kurzfristig 180.000 Euro für die Arbeiten eingeplant. Diese Mittel werden allerdings nicht ausreichen. Das günstigste Angebot liegt mehr als 30.000 Euro über dieser Schätzung. Der Betrag wird als überplanmäßige Ausgabe anzumelden sein. Mit gut 200.000 Euro war nämlich das der Waibstadter Firma unter den insgesamt sechs Angeboten am günstigsten. Das Angebot des teuersten Wettbewerbers übertraf dieses deutlich - und zwar um mehr als 80 Prozent.

Die Sanierung der Fahrbahndecke markiert die letzte noch ausstehende Arbeit in diesem Zusammenhang. 2012 hatte man mit der Sanierung begonnen, vor fünf Jahren wurde in einem zweiten Bauabschnitt vom Parkplatz "Drei Eichen" bis zum Skihang die begonnene Maßnahme zuletzt fortgeführt.

Die Gemeinderäte begrüßten den bevorstehenden Abschluss der Maßnahme. Carlo Bonifer (SPD) sprach vom Kreis, der sich damit schließe. Eugen Reinhard (FDP) wünschte sich eine Aufarbeitung des Banketts. An manchen Stellen kämen Fahrzeuge im Begegnungsverkehr kaum aneinander vorbei. Er sprach von "schlimmen Situationen". Das habe er als nicht so dramatisch empfunden, meinte Bürgermeister Hans Lorenz dazu. Hans-Peter Stöhr (CDU) pflichtete bei: Das sei eine befestigte Waldstraße, die sich für den ihr zugedachten Zweck, Zubringer zu sein und die Holzabfuhr zu ermöglichen, absolut eigne.

Diese Zuordnung spiegelt sich im Übrigen im Haushalt wider. Die Sanierung wird dort unter "Förderung der Landwirtschaft, Wirtschaftswege" geführt. Die Griffigkeit der Fahrbahndecke wird im neuen Abschnitt unverändert fortgeführt. Cornelia Wesch (FW) hatte diese zunächst als "sehr glatt" eingestuft.

Info: Ab dem Parkplatz "Drei Eichen" ist die Zufahrt zum "Weißen Stein" an allen Werktagen im Zeitraum, Montag, 22. Oktober, bis einschließlich Freitag, 2. November, gesperrt. Die Höhengaststätte "Zum Weißen Stein" ist am dazwischenliegenden Wochenende mit dem Auto erreichbar.