Bammental. (bmi) Als Amtsinhaber wählte Holger Karl in seiner Rede zunächst den Blick in den Rückspiegel. Der Rathauschef präsentierte sich als Macher, listete Erfolge und Projekte der vergangenen acht Jahre auf. Karl, der in Bammental wohnt, sprach von der Konsolidierung der Finanzen, den Rekordständen bei der Rücklage und den Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde.

Das 52-jährige CDU-Mitglied erwähnte die Infrastruktur im Ort, "die auf hohem Niveau erhalten, weiterentwickelt und ausgebaut wurde." Viele Dinge wie die Kleinkindbetreuung, der Ausbau des Schulzentrums und die Schulsozialarbeit seien schon zur Selbstverständlichkeit geworden. Das Familienzentrum habe sich zu einem "Leuchtturmprojekt made in Bammental, einer Plattform für alle Kreativen" entwickelt.

Aber Karl schaute natürlich auch in die Zukunft und nannte die aus seiner Sicht wichtigsten Aufgaben der Gemeinde: die Angebote von Kinderbetreuung wie Schule weiter zu verbessern, den Konsolidierungskurs fortzusetzen, den Hochwasserschutz auszubauen, die Digitalisierung anzugehen. Karl will "hellwach und voller Elan" weiterarbeiten und "auch neue Wege gehen. "Jedes Problem kann ich auch in Zukunft nicht lösen", gibt er zu. "Aber ich werde weiter alles dafür tun, Ihnen mit Ihren Anliegen zu helfen." Karl will weiter "verlässlicher Partner" für Gewerbetreibende und "kompetenter Ansprechpartner" für Bürger sein. Sein Schlusswort: "Ich freue mich drauf, gemeinsam mit Ihnen für Bammental erfolgreich Kurs zu halten."