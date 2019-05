Von Doris Weber

Dossenheim. Noch immer ist eine "Innenentwicklung" möglich. In seiner zurückliegenden Sitzung hatte der Gemeinderat darüber zu entscheiden, ob der Bebauungsplan "Bergstraße Nord" in einem Teilbereich unter Berücksichtigung eines konkreten Bauvorhabens - die Fachleute sprechen von "vorhabenbezogen" - geändert werden soll. Ein Investor will dort Wohnhäuser bauen. Der Gemeinderat entschied sich einstimmig dafür. "Es wird noch nichts beschlossen?", hatte sich Thomas Kaltun (Grüne) vor der Abstimmung versichert, dass damit noch nichts zementiert würde. "Jetzt geht es nur darum, das Verfahren in Gang zu bringen", hatte ihm Bürgermeister Hans Lorenz geantwortet.

In der Diskussion steht eine nahezu 2500 Quadratmeter große Fläche, die im Osten durch die Bergstraße, im Westen durch die Alte Gütertrasse und im Süden durch die Schwabenheimer Straße begrenzt wird. Im Norden steht ein Wohnhaus. Dieser Bereich war vor einiger Zeit an die "Quadriga Projektentwicklung" mit Sitz in Mannheim privat veräußert worden. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von Bauprojekten insbesondere im Wohnungsbau spezialisiert. Mit der Bebauungsplanung wurde das Heidelberger Büro "SSV Architekten" beauftragt. Frank Stichs selbst erklärte den Stand des Vorhabens. Er begrüßte seinen Auftraggeber, den Quadriga-Geschäftsführer, im Publikum.

Die vor mehr als 20 Jahren festgeschriebenen Angaben eigneten sich nicht für eine "moderne, qualitätsvolle Bebauung", erklärte der Architekt die Notwendigkeit der Bebauungsplanänderung. Stichs beschrieb die Herausforderung des unmerklichen Geländeanstiegs, der dennoch einen Höhenunterschied von West nach Ost von 1,2 Meter ausmache. Die Planung geht derzeit von drei hintereinander stehenden Wohnhäusern von Süd nach Nord senkrecht zur Gütertrasse aus. Diese Häuser sind aktuell dreigeschossig mit eingerücktem Mansardendach und Tiefgarage geplant. Ein viertes Mehrfamilienhaus, zweigeschossig und mit Satteldach soll parallel zur Bergstraße gebaut werden.

Grundsätzlich wurde die Bebauung dieser Fläche begrüßt. Hinterfragt wurde das entstehende "Schattenloch", das durch das Abrücken des vierten Hauses an die bestehende Bebauung entstehen würde. Alexander Willwert (CDU) verwies auf die Brandschutzwand, die einen nahtlosen Anschluss ermögliche. "Was passiert mit der Fläche dazwischen?", interessierte sich auch Eugen Reinhard (FDP) dafür. Cornelia Wesch (FW) empfand drei Geschosse an der Schwabenheimer Straße als zu hoch.

Katlun wertete die bisher vorliegenden Pläne als "keine künstlerische Entwicklung des Gebiets". "In fünf Jahren werden wir uns fragen, was haben wir da wieder hingebaut?", meinte er. Carlo Bonifer (SPD) antwortete, dass noch nichts "festgezurrt" würde. Das sei noch gar nicht das Thema. Die Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin Julia Philippi (CDU) zitierte im Zusammenhang mit dem vorrangigen Ziel der Nachverdichtung daraufhin einen Grünen-Parteikollegen aus dem Landtag: "Wir müssen uns daran gewöhnen, dass Häuser höher werden."

Wie hoch es an dieser Stelle sein darf, bestimmt die erste Änderung des Bebauungsplans. Der Gemeinderat hat es also in der Hand.