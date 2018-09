Von Christoph Moll

Neckargemünd. "Dicke Luft in Neckargemünd?" titelte die RNZ Mitte Juli, als sie über eine Messaktion mit dem Titel "Abgasalarm" der Deutschen Umwelthilfe (DUH) in der Neckargemünder Altstadt berichtete. Mario Finger, Gründer der "Bürgerinitiative Altstadt Neckargemünd" (Bian), hatte zwei spezielle Röhrchen - sogenannte Passivsammler - im Stadtgebiet aufgehängt, mit denen über vier Wochen die Belastung der Atemluft mit Stickstoffdioxid gemessen wurde. Nun liegt das Ergebnis vor, doch die eingangs gestellte Frage kann nicht eindeutig beantwortet werden. Denn der Wert wird unterschiedlich interpretiert.

19,4 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft - ist das viel oder wenig? Die DUH ordnet den Wert ein: "Auch wenn der offizielle Grenzwert für Stickstoffdioxid in der Atemluft bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter liegt, gibt es eindeutige Hinweise darauf, dass bereits Konzentrationen ab 20 Mikrogramm pro Kubikmeter gesundheitsschädlich sind." Das Gas gelangt vor allem durch Abgase aus Dieselmotoren in die Luft. "Ich hätte nicht gedacht, dass der Wert so schlecht ist, sondern Neckargemünd viel weniger belastet ist", sagt Mario Finger. "Für eine so kleine Stadt ist der Wert recht hoch."

Zum Vergleich: Bei früheren Messungen hat die DUH in Heidelberg 55 Mikrogramm gemessen, in Mannheim 54,9 und in Wiesloch 63,4. Sie alle kamen aber nicht an "Spitzenreiter" Stuttgart mit 82 Mikrogramm heran. Besser waren die Werte in Leimen mit 29,3 und Sandhausen mit 21 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Mario Finger will abwarten, welche Reaktionen es auf das Messergebnis gibt und "ob sich etwas bewegt", wie er sagt. Das Ergebnis hat er auch an die Grünen-Stadträtin Petra Groesser und den Grünen-Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein geschickt, der auch im Gemeinderat sitzt. "Ich erwarte von den Politikern, dass sie aktiv werden", sagt Finger, der insbesondere die Grünen in der Pflicht sieht. Es sei gut möglich, dass er an anderen Stellen auf eigene Kosten weitere Messungen durchführt. Denn bei der Platzierung der Messröhrchen sei er wohlwollend gewesen.

So habe er ein Röhrchen nicht direkt an der großen Kreuzung an der Friedensbrücke aufgehängt, sondern weiter an der B 45 Richtung Profi-Markt. Ein weiteres platzierte er am Stadttor Richtung Wiesenbacher Tal. Damit handelte Finger unbewusst gegen die Anweisung der DUH. Diese verlangte nämlich, dass die beiden Röhrchen am selben Ort aufgehängt werden - um Fehlmessungen auszuschließen. "Das war nicht eindeutig", sagt Finger, der davon ausgeht, dass die ermittelten 19,4 Mikrogramm der Durchschnittswert beider Messorte sind. Somit könnte der Wert an einem Ort deutlich schlechter gewesen sein.

Fingers Ziel: Eine autofreie Altstadt. "Der Tunnel wurde gebaut, um dieses Ziel zu erreichen", sagt er. "Doch es ist nicht erreicht." Nach wie vor würden zu viele Autos durch die Altstadt fahren. "Es stinkt permanent", meint Finger. Nur an die Vernunft der Autofahrer zu appellieren, wie es Bürgermeister Frank Volk tue, reiche nicht. "Es müssen Verbote her", fordert Finger, der überzeugt ist: "Autos bringen auch den Geschäften keine Kaufkraft, sondern vertreiben Laufkundschaft."

Einer, der den Messwert gänzlich anders interpretiert, ist Rathauschef Volk. Also aufatmen in Neckargemünd? "Keine Stadt mit einer Hauptverkehrsachse wie auch Neckargemünd hat Luftkurortstatus", sagt er. "Aber Neckargemünd ist längst nicht mit Stuttgart zu vergleichen." Den Messwert dürfe man nicht "zu hoch hängen". Neckargemünd liege anders als Stuttgart nicht in einem Talkessel und sei winddurchflutet. Zudem gebe es hier deutlich weniger Verkehr. Den Messwert bezeichnet Volk als "nicht schlecht".

Die Stadt werde trotzdem daran arbeiten, die Luftqualität weiter zu verbessern - wie mit dem Einsatz von E-Autos im städtischen Fuhrpark und dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Auch die Einführung des Job-Tickets für städtische Bedienstete sieht Volk als Erfolg. "Man kann in Neckargemünd gut atmen", meint er.