Bammental. (tri) Eine Woche lang tagte das Institut für Public Health der Universität Heidelberg unter Leitung von Andreas Ruppel mit Wissenschaftlern aus Schwellen- und Entwicklungsländern in der Elsenztalgemeinde. "Die planetaren Grenzen des Wachstums" hieß das Thema für Ernährungswissenschaftler, Soziologen, Ärzte und Gesundheitsarbeiter.

Ein buntes Bild bot sich zum Abschluss in der Mensa des Schulzentrums beim "Abend der Begegnung" zwischen den Gästen und Bammentaler Bürgern. Denn dieser Abend war ganz den Einwohnern gewidmet, die an einzelnen Ländertischen einmal persönliche Fragen an die Tagungsteilnehmer stellen konnten. Diese kamen aus Ägypten, Bangladesch, China, Indonesien, Indien, Israel, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Laos, Malawi, Palästina, Peru, Philippinen, Uganda, Vietnam, den USA und Zimbabwe. Nach dem Motto: Was wollten Sie schon immer von diesem Land wissen?

Bürgermeister Holger Karl zeigte sich stolz darüber, dass seine Gemeinde als Gastgeber wieder den idealen Rahmen für die internationale Konferenz bieten konnte: "Ich freue mich, dass Andreas Ruppel mit seinen Tagungsgästen bereits zum fünften Mal hier ist, alles super organisiert hat und dass uns dieser Abend einen tiefen Einblick in fremde Welten geben wird."

Darauf erwiderte Professor Ruppel seinen großen Dank an die Gemeinde, die den Sitzungssaal im Rathaus und die Mensa des Schulzentrums kostenlos zur Verfügung stellte. Das sei eine große Unterstützung und es habe alles wunderbar funktioniert. "Ich wohne ja in Bammental und daher hatte ich die Idee, die Tagung und die Übernachtungen hierher zu verlegen, denn in Heidelberg werden hohe Preise für Konferenzräume und Hotelzimmer verlangt." Er wies darauf hin, dass die Veranstaltung durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst finanziell ermöglicht wird.

In seinem Einführungsvortrag ging der Biologe auf die Inhalte ein: "Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, was unsere Welt zusammenhält und welche Gefahren für die Erde existieren, wenn das industrielle Wachstum von jährlich zwei Prozent immer so weitergehen soll." Die Frage sei doch, welche Auswirkungen der ständig steigende Konsum auf die gesamte Umwelt mit ihrer Artenvielfalt und die Wasserqualität in aller Welt habe, betonte Ruppel. Doch es gebe auch Länder wie Ruanda oder Laos, die mit einem totalen Plastikverbot und beim Bio-Anbau oder Verbot von Holzeinschlag gute Beispiele geben würden - nur wisse das kaum jemand.