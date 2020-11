Bammental/Meckesheim. (pol/rl) Ein zehnjähriges Mädchen wurde in der S-Bahn-Linie S5 am Montagmittag belästigt. Die Schülerin stieg um 13.26 Uhr an der Haltestelle Reilsheim in die Bahn, die in Richtung Meckesheim fuhr.

Die Zehnjährige saß in einer Sitzgruppe einer der mittleren Waggons in Fahrtrichtung rechts. Hier berührte sie der neben ihr sitzende Mann mehrmals auf unsittliche Art und Weise. Als Mitfahrer dies sahen, sprachen sie den Mann an und zogen das Mädchen anschließend aus dem Bereich.

Am Bahnhof Meckesheim stieg die Zehnjährige aus. Der Mann blieb sitzen und fuhr in Richtung Waibstadt/Aglasterhausen weiter.

Der Mann soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein. Er trug einen weißen Pullover mit "NASA"-Aufdruck, war möglicherweise betrunken.

Wer den Vorfall mitbekommen hat oder Hinweise auf den Täter hat, kann dies der Polizei unter der 0621/174-4444 mitteilen.