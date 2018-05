Von Christoph Moll

Bammental. "Als wir mit den Vorbereitungen begonnen haben, hat es noch geschneit", erzählt Klaus-Peter Wiegmann. Dick eingepackt befreite der Schwimmmeister mit seinen Kollegen das Waldschwimmbad mit dem Hochdruckreiniger vom Schmutz. "Das hatten wir schon lange nicht mehr", sagt Wiegmann über den späten Wintereinbruch. Zum Glück ist vom Winter schon lange keine Spur mehr, sodass der Eröffnung des Waldschwimmbades an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 10. Mai, um 8 Uhr nichts mehr entgegensteht. An diesem Tag ist der Eintritt frei, die ersten Gäste dürfen sich über Geschenke freuen.

Zwar soll es pünktlich zum Saisonstart wieder etwas kühler werden, doch: "Das hat schon Tradition", schmunzelt Wiegmann. "Immer wenn wir aufmachen, wird das Wetter schlechter." Kein Wunder, dass sich einige Badegäste in den vergangenen Wochen bei Temperaturen von an die 30 Grad eine frühere Öffnung des Freibades gewünscht hätten, wie Wiegmann berichtet: "Wir brauchen allerdings die Vorbereitungszeit, es ist für uns einfacher, im Herbst bei gutem Wetter eine Woche länger offen zu lassen."

Zu tun gab es einiges: Am Planschbecken wurde eine neue Toilettenanlage errichtet. Damit geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, war es doch bisher vom Planschbecken besonders weit zu den Toiletten. Möglich gemacht haben dies der Förderverein und ehrenamtliche Helfer. Außerdem wurde die Chlorgasanlage nach 15 Jahren erneuert. Der Winter war deshalb für die Schwimmmeister besonders kurz. Inzwischen sind alle Arbeiten abgeschlossen und die Badegäste können kommen: Das Wasser im Schwimmerbecken hat 22 Grad, im Nichtschwimmerbecken sind es sogar 25 Grad.

