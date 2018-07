Bammental. Der Punkt "Mitteilungen der Verwaltung" ist für Holger Karl so etwas wie die Süßwarenabteilung auf der Tagesordnung des Bammentaler Gemeinderats. Hier kann der Bürgermeister häufig Zuckerstückchen in Form von guten Nachrichten verteilen, die Besucher wie Fraktionen meist gut schmecken. Bei der jüngsten Sitzung ist einigen Räte das Bonbon, dass ihnen zugeworfen wurde, aber im Hals stecken geblieben - und Karl in Teufels Küche geraten.

Auf dem Speiseplan stand das Heimatmuseum. "Dort ist nun eine neue Küche installiert worden", verkündete Karl. Der Rathauschef schob nach: "Damit konnte ein großer Wunsch des Arbeitskreises erfüllt werden." Peter Dunkl war der erste, der nicht so recht Gefallen daran finden wollte, was ihm aufgetischt wurde. "Warum gibt es eine neue Küche, aber keine neuen Fenster?", war der Vertreter der Grünen mit der Auswahl des Tagesgerichts unzufrieden.

Dann schwang sich Rainer Stetzelberger (CDU/BV) zum Chefkritiker auf. Die Vorspeise: "Bei allem Verständnis, aber das geht zu weit." Der Hauptgang: "Vor über vier Jahren haben wir beschlossen, dort die Fenster auszutauschen."

Bis heute sei noch nichts passiert. Der Nachtisch: "Eine neue Küche ist ja schön und gut - aber wenn irgendwann die Fenster rausfallen, dann brauchen wir das Heimatmuseum gar nicht mehr öffnen."

"Der Auftrag für die Arbeiten ist seit Jahren vergeben", gab Restaurantchef Karl die Beschwerde an seine Bedienung, einen Handwerksbetrieb aus Bammental, weiter. "Dass dieser Zustand sehr unbefriedigend ist, ist überhaupt keine Frage", so Karl.

Oberkellner Oliver Busch sprang seinem Chef mit einer neuen Rezeptidee zur Seite: "Wir setzen dem Handwerker eine letzte Vier-Wochen-Frist." Ansonsten ziehe man den Auftrag zurück, so Bauamtsleiter Busch.

Dieses Magenbitter beruhigte die Gemüter im Gemeinderat etwas. "Der Handwerker kommt aus unsrem Ort, wir können ihm noch eine letzte Chance geben", meinte Clemens Deibert (UWB). "Aber veräppeln lassen müssen wir uns auch nicht." Mahlzeit!