Neckargemünd/Heidelberg.(cm) In vier Jahren will Thomas Ax bei der Bürgermeisterwahl Frank Volk herausfordern. Am Montag saßen sich der Anwalt, Investor sowie Gründer der Initiative "Neckargemünd im Aufbruch" und der amtierende Bürgermeister gegenüber – und zwar im Heidelberger Landgericht. Denn die Stadt hat eine Unterlassungsklage eingereicht, da Ax das frühere Hotel-Restaurant "Zum Schwanen" in Kleingemünd als Kanzlei nutzt. Laut Grundbucheintrag ist es aber zu unterlassen, "das Grundstück auf andere Weise zu nutzen als durch den Betrieb eines Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes". Die gestrige Güteverhandlung hatte das Ziel, eine Einigung im Schwanen-Streit zu erzielen. Doch dazu kam es nicht.

Richter Thomas Henn stellte fest, dass die im Jahr 1985 eingetragene "Dienstbarkeit" im Grundbuch ebenso unstreitig sei wie die aktuelle Nutzung als Kanzlei durch Ax. Dieser hatte den "Schwanen" im Jahr 2011 erworben. "Rechtlich ist das kein schwerer Fall", fand Henn. "Die aktuelle Nutzung ist unzulässig." Eine Beweisaufnahme sei aber möglich, da ein Gaststätten- und Beherbergungsbetrieb im vorhandenen Gebäude wirtschaftlich nicht mehr möglich sein könnte. Dies müsste mit einem Sachverständigengutachten geklärt werden.

Henn sah Chancen auf eine Einigung. Schließlich wolle Ax den "Schwanen" wieder für Gastronomie und Beherbergung nutzen. Alle Erweiterungspläne wurden aber abgelehnt, da sie dem Gemeinderat zu massiv waren. Dieser Ansicht schloss sich das Landratsamt an. Auch Bürger hatten gegen das Vorhaben demonstriert.

Stadt-Rechtsanwalt Jürgen Behrendt – neben ihm waren Bürgermeister Frank Volk und Bau-Fachbereichsleiterin Susanne Lutz anwesend – betonte, dass die Stadt sich einen Vergleich "mit einem Datum in nicht allzu weiter Ferne" vorstellen könne. Zu diesem solle die Nutzung als Kanzlei aufgegeben werden.

Thomas Ax gab zu bedenken, dass die Stadt ihrem Ziel, wieder Gastronomie und Beherbergung im "Schwanen" zu bekommen, damit nicht näher komme. "Ich hätte mir ein Gespräch unter Männern gewünscht", sagte Ax zu Volk. "Es ist befremdlich, dass stattdessen ein Anwalt beauftragt wird." Behrendt erwiderte, Ax hätte auf Schreiben antworten können.

Er habe in den vergangenen Jahren vier Bauvoranfragen gestellt und alle Wünsche des Gemeinderates umgesetzt, um die Verpflichtung im Grundbuch zu erfüllen, so Ax: "Mit jedem neuen Anlauf kamen aber neue Bedenken, es ging nicht mehr weiter." Dies liege an einigen Stadträten, die die Geschicke der Stadt nicht zum Besten steuern würden, so Ax. Er meinte, dass manche Räte um die Auslastung ihrer Ferienwohnungen fürchten und deshalb sein Vorhaben ablehnen.

Der Anwalt fand zudem, dass der Grundbucheintrag nur befristet gelten dürfe. "Die Verhältnisse ändern sich", gab er zu bedenken. "Was 1985 sinnvoll war, muss es heute nicht mehr sein." Dass mit der Klage Druck aufgebaut werde, finde er "unter der Gürtellinie", so der Anwalt, der eine versuchte Nötigung sah und eine strafrechtliche Verfolgung forderte. Bis dahin solle das Verfahren ausgesetzt werden. Außerdem erhob er Widerklage mit dem Ziel, dass die Verpflichtung aus dem Grundbuch gelöscht wird.

Richter Henn stellte fest, dass eine Einigung gescheitert ist und es nun zur Beweisaufnahme kommt. Er ahnte schon, dass es auch nach einem Urteilsspruch weitergehen könnte – dann am Oberlandesgericht. "Das könnte für alle Seiten unerfreulich werden", meinte er.