Eppelheim. (bmi) Die extreme Hitze und Trockenheit machen den Bewohnern und Landwirten der Region rund um Heidelberg zu schaffen - und zunehmend auch der Feuerwehr.

Nachdem es bereits am Mittwochabend in den Schriesheimer Feldern unweit der Autobahn A 5 gebrannt hatte, wurde am heutigen Freitag um 14.20 Uhr die Eppelheimer Wehr alarmiert. Auch hier war unweit der A 5 auf Höhe des Eppler Waldes ein Stoppelacker in Brand geraten.

Angetrieben durch den Wind breitete sich das Feuer vom Radweg in Richtung eines Maisfeldes aus. "Zum Glück haben wir den Brand am Übergang zum Mais stoppen können", sagte Uwe Wagner. Der Kommandant der Feuerwehr Eppelheim verhinderte zusammen mit seinen Dutzenden Kollegen aus Oftersheim und Plankstadt Schlimmeres.

Mit acht Fahrzeugen wurde per Pendelverkehr zum Wasserwerk Plankstadt die Versorgung zum Löschen sichergestellt. So verbrannten nur 5000 Quadratmeter abgeerntetes Getreidefeld.

Das es dabei blieb, ist auch der umsichtigen Reaktion der Landwirte zu verdanken. Noch vor Eintreffen der Wehr droschen sie mit einem Radlader auf die Brandherde ein und zogen mit dem Pflug eine Trasse zum Schutz des Maisfeldes - ähnlich wie eine Waldbrandschneise. Danach war ausgiebiges Wässern angesagt. Denn: "Es ist brutal trocken", betont Kommandant Wagner. "Jeder Funke, jede Glasscherbe ist gerade brandgefährlich."