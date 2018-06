Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Wenngleich die letzte Sitzung des Gemeinderates im Kalenderjahr 2017 weitgehend in großer Harmonie über die Bühne ging, gab es doch bei einem Tagesordnungspunkt auffällig viel Diskussionsbedarf. Das Thema: Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung und Anpassung der Gebührensätze ab dem 1. Januar 2018. Gleich zu Beginn ergriff Bürgermeister Maik Brandt das Wort und stellte fest: "Unserer Gemeinde sind in den vergangenen Jahren 340.000 Euro entgangen."

Der Rathauschef bezog sich dabei auf eine Kalkulation der getrennten Abwassergebühr für das Jahr 2018, mit welcher der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 5. April 2017 die Firma Heyder und Partner beauftragt hatte. Diese habe nun ein vorläufiges Ergebnis vorgelegt, wie Roland Kohl vom Rechnungsamt in seiner Stellungnahme gegenüber den Räten erklärte. Laut Heyder und Partner seien in den Jahren 2013 bis 2016 keine Nachkalkulationen bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung durchgeführt worden.

Sowohl Über- als auch Unterdeckungen seien somit unberücksichtigt geblieben. Eine Anpassung der Gebührensätze, so Kohl, sei als Resultat daraus unabwendbar, jetzt schon genaue Zahlen zu nennen, wäre aber "total spekulativ". Nur so viel: Bei der Schmutzwassergebühr spricht die Verwaltung von maximal 1,23 Euro mehr pro Kubikmeter und bei der Niederschlagswassergebühr von maximal 0,07 Euro mehr pro Quadratmeter. Derzeit liegen die Kosten, wie Kohl auf Nachfrage der RNZ mitteilte, bei 2,22 Euro beziehungsweise 0,36 Euro.

Bei den genannten Preissteigerungen handelt es sich dem Rechnungshof-Mitarbeiter zufolge aber lediglich um einen vagen Rahmen. "Es sind noch viele Berechnungen zu machen", wies Kohl darauf hin, dass es jetzt zunächst darum gegangen sei, den Beschluss zur Kostensteigerung noch im Jahr 2017 öffentlich bekannt zu machen. Dieser Schritt sei für eine Gebührenerhöhung rückwirkend zum 1. Januar 2018 notwendig gewesen. Weiter machte Kohl klar: "Wir hätten das ganze Prozedere nicht gebraucht, wenn es eine vernünftige Kalkulation gegeben hätte."

Bei den Meckesheimer Bürgervertretern sorgte die geplante Erhöhung - auch wenn die konkreten Zahlen noch ausstehen - für große Empörung. Allen voran CDU-Fraktionssprecherin Inge Hanselmann machte ihrem Ärger Luft: "Ich habe seit 2014 immer wieder nachgefragt, doch es ist nichts geschehen." Und überhaupt, so Hanselmann weiter: "Warum gibt es nach einem Dreivierteljahr nur vorläufige Zahlen?" Ob es denn bei diesem Tempo der Firma Heyder und Partner die beste Entscheidung sei, diese mit der Nachkalkulation für die Jahre 2013 bis 2016 zu beauftragen? Das Unternehmen hatte hierfür ein Angebot mit einem Pauschalpreis von 3600 Euro eingereicht. Rathauschef Brandt hierzu: "Ja, wir sollten der Firma den Auftrag geben, das gibt uns Rechtssicherheit."

MUM-Fraktionsvorsitzender Jürgen Köttig fragte, wer die Verantwortung trage "für die 340.000 Euro, die uns in der Kasse fehlen" - und erhielt von Brandt eine eindeutige Antwort: "Diesen Schuh muss sich die Verwaltung anziehen." Während Köttig einwandte, dass man diese "Stange Geld" nun nicht einfach von den Bürgern zurückfordern könne, mahnte Clemens Heck (CDU) zur Ruhe: "Wir sollten abwarten, über wie viel Geld wir überhaupt reden", empfahl er. Ein Einwand, der die Zustimmung von SPD-Fraktionssprecherin Rose Schuh fand: "Wir sind noch nicht so weit, eine Änderung der Satzung zu machen."

Rechtssichere Zahlen müssten hierfür zeitnah vorliegen, forderten die Räte, ehe sie die Anpassung der Abwassergebühren letztlich einstimmig beschlossen.