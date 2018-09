Von Roland Fink

Wilhelmsfeld. Immer am Ball bleiben, aufmerksam sein, sich umhören, wo neue Fördertöpfe aufgemacht werden, wo es Möglichkeiten für Kommunen gibt, an öffentliche Gelder heranzukommen: Das ist eine der vornehmeren Aufgaben eines Bürgermeisters oder einer Bürgermeisterin. In Wilhelmsfeld hat Rathauschef Hans Zellner jetzt dem Gemeinderat vorgeschlagen, sich dem "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" zu widmen. Dieser Geld-Fördertopf mit einem Volumen von 3,5 Milliarden Euro dient finanzschwachen Kommunen in den Jahren 2015 bis 2018 und soll einen Ausgleich bei unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen leisten. Die Förderquote des Bundes beträgt dabei bis zu 90 Prozent, die Kommunen haben mindestens zehn Prozent zu schultern, die sie natürlich auch erbringen können müssen, wie Hans Zellner sagte.

Das Land Baden-Württemberg hat Parameter festgelegt, in welche Finanzstärke oder vielmehr Finanzschwäche, Verschuldungsrate und Arbeitslosenquote einfließen. "Wobei die Verteilung recht unregelmäßig aussieht, einige Gemeinden im Kreis erhalten 13 oder 18 Euro pro Einwohner, manche Gemeinden 25 Euro je Einwohner", meinte der Bürgermeister. Wilhelmsfeld möchte solche Gelder nutzen und kann auch die zehn Prozent Eigenanteil aufbringen.

Bereits in Vorgesprächen hatte sich der Gemeinderat darauf geeinigt, dass die örtliche Straßenbeleuchtung weiter auf Vordermann gebracht werden soll. Immer noch gibt es von den insgesamt 476 öffentlichen Straßenleuchten 84 mit alter Technologie, einige sogar noch als Leuchten am Holzmast oder an den Straßen überspannenden Seilleuchten. Wilhelmsfeld ist mit 17,20 Euro je Einwohner dabei, 66 100 Euro sind in Summe für eine LED-Modernisierung notwendig. Davon gehen die Zuschüsse ab. "Wenn wir für dieses Jahr und für 2017 insgesamt 67 000 Euro aufbringen, dann haben wir Wilhelmsfeld komplett auf den neuesten Stand gebracht, was die öffentliche Beleuchtung angeht", so Zellner. Das sah der Gemeinderat ebenso und stimmte unisono dem Vorschlag zu, sich umgehend bei diesem Förderungsfond einzuschreiben und dadurch für Erhellung zu sorgen.