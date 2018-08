Von Manuel Reinhardt

Schönau-Altneudorf. Von der Motorhaube des Postautos war nur noch Schrott übrig, der Alfa war ein komplettes Wrack. Es lässt nur erahnen, mit welcher Wucht die beiden Autos am Dienstagnachmittag in der Altneudorfer Straße frontal zusammengestoßen sind. Eine 25-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Um 14.52 Uhr ging bei der Feuerwehr der Alarm "Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person" ein. Kommandant Hans-Peter Wey machte sich sofort mit 33 Kameraden und sechs Fahrzeugen aus Schönau und Altneudorf auf zur Unfallstelle. Das Szenario, das die Feuerwehrleute dort antrafen, glich einem Trümmerfeld.

Ein 51-jähriger Postbote war mit seinem VW-Transporter auf die Gegenfahrbahn geraten. Die Polizei vermutet, dass er unachtsam war. Eine 25-jährige Alfa-Fahrerin kam ihm dabei entgegen. Zwar erkannte sie die Gefahr und wollte noch ausweichen - doch zu spät. Beide Fahrzeuge krachten frontal zusammen.

Während der Postbote nur leicht verletzt wurde, war die 25-Jährige an den Beinen eingeklemmt. "Die Frau war aber ansprechbar", erzählt Kommandant Wey. Mit dem eingetroffenen Notarzt habe man die Lage besprochen und sich entschieden, die 25-Jährige vorsichtig zu bergen. "Eine Crashrettung war nicht notwendig", erklärt Hans-Peter Wey.

Spreizer und Schere kamen also zum Einsatz, das Dach des Alfas wurde abgeschnitten und die junge Frau sachte aus ihrem Auto geholt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Mannheim gebracht.

Während der Rettung war die Straße bis 17.25 Uhr voll gesperrt, die Feuerwehr leitete den Verkehr um. "Das war ein schwerer Einsatz", meint Hans-Peter Wey und lobte, dass die Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst sehr gut war und seine Leute vorbildlich und professionell gearbeitet hätten. "Ich bin stolz auf meine Truppe."

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Schaden beträgt rund 17.000 Euro. Übrigens: Die Briefe und Pakete kamen bei ihren Empfängern an. Die Post sei wegen der Ladung verständigt worden, sagte ein Polizeisprecher.