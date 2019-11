Leimen. (lex/aham/sha/cm) In Leimen haben die Handschellen geklickt. Einer der drei mutmaßlichen IS-Kämpfer aus Syrien, die einen Anschlag in der Düsseldorfer Altstadt geplant haben, wurde gestern in der Großen Kreisstadt südlich von Heidelberg festgenommen. Dies erfuhr die RNZ aus Ermittlerkreisen. Es soll sich um den 31-jährigen Abd Arahman A.K. handeln, der den Ermittlungen zufolge bereits im Oktober 2014 im Auftrag des IS nach Deutschland gereist war, um sich an dem geplanten Anschlag zu beteiligen. Er sollte demnach die Sprengwesten für den Anschlag in Düsseldorf herstellen. Er befindet sich derzeit ebenso wie der in Nordrhein-Westfalen festgenommene Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Leimenerin beobachtete Festnahme - War es IS-Terrorist? Leimen. (aham) Wenn Yvonne S. daran denkt, wird ihr ganz mulmig zumute: Die Leimenerin wurde am Donnerstag wohl Zeugin, wie ein mutmaßlicher IS-Terrorist vor ihrer Haustür verhaftet wurde. "Ich wollte eigentlich nur die Balkontür zumachen, weil es kalt wurde", berichtet sie. Dabei sah sie, wie gegen 11.15 Uhr unten auf dem Fußgängerabschnitt am Sandhäuser Weg rund zehn Polizisten in Zivil standen, zum Teil Masken und schutzsichere Westen trugen. Einige von ihnen knieten. "Erst ein paar Minuten später habe ich gesehen, dass sie da jemanden festgenommen haben", erinnert sie sich. "Sie haben den Mann an die Garage gestellt und ihm Gürtel und Schuhe ausgezogen." Aufgrund des Polizeiaufgebots ging sie davon aus, dass es sich bei dem Festgenommenen um einen "größeren Fisch" handeln muss. "Ich dachte aber eher an einen Drogendealer", so Yvonne S.. Erst am Nachmittag erfuhr sie im Radio von der Festnahme eines IS-Terroristen in Leimen. Da stand für sie fest: Sie hat genau das beobachtet. "So viele Festnahmen wird es an einem Tag in Leimen nicht geben", sagt sie. Eine RNZ-Nachfrage beim Polizeipräsidium ergab: "Uns sind keine Festnahmen in Leimen bekannt", so ein Sprecher. Dies unterstützt die Theorie von Yvonne S.. Nun ist sie nur froh, dass ihre Kinder zu dem Zeitpunkt im Kindergarten waren: "Die spielen nämlich oft da unten."

Sicherheitskreise bestätigten am Freitag in Stuttgart Medienberichte, wonach der Verdächtige in Leimen in einer Flüchtlingsunterkunft festgenommen wurde. Dies wollte die Bundesanwaltschaft Karlsruhe, die das Verfahren übernommen hat, nicht kommentieren. In Leimen betreiben der Rhein-Neckar-Kreis und die Stadt mehrere Flüchtlingsunterkünfte. Der Kreis schließt für seine Einrichtungen aus, dass es dort zu einer Festnahme kam. Die Stadt wiederum verfügt über zwei größere Unterkünfte und hat zusätzlich Wohnungen angemietet. Im Rathaus wurde auf die "Ermittlungen der Polizei" verwiesen.

Eine Augenzeugin aus Leimen berichtete der RNZ von der Festnahme vor ihrem Haus: Rund zehn Polizisten waren demnach im Einsatz, einige knieten auf dem Mann. Da in der Nähe keine Flüchtlingsunterkunft ist, vermutet die Frau, dass es zuvor eine Verfolgungsjagd gegeben hat.

Die drei Verdächtigen sind laut Ermittler zwischen 25 bis 31 Jahre alt. Die beiden Komplizen des Leimeners wurden in NRW und Brandenburg festgenommen. Ein vierter Beteiligter sitzt bereits seit Februar in Frankreich in U-Haft.

Es liegen keine Hinweise vor, dass die Beschuldigten bereits konkret mit der Umsetzung ihres Plans begonnen hatten. Die Festnahmen stünden zudem nicht im Zusammenhang mit der Fußball-EM.

Die Festgenommenen sollen geplant haben, dass sich zwei Selbstmordattentäter auf der Heinrich-Heine-Allee im Düsseldorfer Stadtzentrum mit Sprengstoffwesten in die Luft sprengen sollten. Weitere Attentäter sollten danach mit Gewehren und Sprengsätzen Passanten töten.