Meckesheim. (agdo) Einen Goldschatz fand man zwar nicht, aber dafür viele andere Gegenstände: Darunter war ein Flachbildschirm, zwei große Staubsauger, vier Reifen, drei Matratzen und dazu auch ein Bett. Da scheint wohl jemand seinen Hausstand aufgelöst zu haben. Die Gegenstände wurden bei der Gemarkungsreinigung in der freien Natur gefunden. Also genau da, wo sie nicht hingehören. Zum ersten Mal gab es in Meckesheim solch eine Putzaktion, sie wurde vom Angelsportverein gemeinsam mit der Gemeinde durchgeführt.

Rund 20 freiwillige Helfer hatten sich am Bauhof versammelt und waren gespannt, was sie wohl so alles finden würden. Und das war eine ganze Menge. Auch Kinder halfen fleißig mit. 20 große Müllsäcke waren am Ende der Aktion zusammengekommen, das entspricht etwa fünf Kubikmeter Müll. Auch Bürgermeister Maik Brandt war mit von der Partie, seine Tochter hatte er gleich mitgebracht. Was könnte es besseres geben, als für die Gemeinde etwas Gutes zu tun, fragte der Rathauschef mit einem Augenzwinkern. Und er fügte hinzu: "Wenn jemand einen Goldschatz findet: Dieser gehört dann der Gemeinde."

Seit etwa 15 Jahren reinigt der Angelsportverein die Gewässer und so kam man auf die Idee, auch einige "Brennpunktbereiche" im Ort anzugehen. Zumal in anderen Gemeinden solche Aktionen schon lange durchgeführt werden. Denn leider "entsorgen" manche Menschen Müll direkt an Ort und Stelle. "Dort, wo viel Müll liegt, schmeißen die Leute noch mehr dazu", sagte Norbert Welker vom Angelsportverein. Und so zogen die Helfer bei fast frühlingshaftem Wetter, aber doch noch recht kühlen Temperaturen los. Jeder bekam eine Warnweste und Handschuhe, denn Dreck wird oft am Straßenrand weggeschmissen. Sicherheit muss schließlich gewährleistet sein.

Die fleißigen Helfer - in einer Gruppen waren immer um die drei Leute - gingen am Bahndamm entlang der Bahnlinie, denn gerade dort in Richtung Zuzenhausen sah es schlimm aus. Auch der Bereich rund um den Bahnhof sowie der Pendlerparkplatz wurden gesäubert. Bekanntlich liegt am Bahnhof ja besonders viel Müll. Weiterhin schaute man unter anderem am Festplatz oder rund um den Rewe-Parkplatz nach achtlos weggeworfenen Sachen - und man wurden fündig.

Gesäubert wurden auch einige Radwege, der Pilgersraingraben oder die Lobbachböschung. Die Sachen landeten in schwarzen großen Mülltüten, diese füllten sich ratzfatz in wenigen Stunden. Besonders schwere Säcke wurden dann vom Bauhof auf ein Fahrzeug geladen. Der Müll landete schließlich in einem extra bestellten Container der AVR. Am Ende der Aktion gab als Dankeschön für alle Helfer Linseneintopf und Krakauer, das hatte sie sich auch verdient.