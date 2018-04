Eppelheim. (lx) Beinahe hätte Helga Betz aufatmen könen. In etwa vier Wochen sollte sie wieder ihr in Haus in der Jakob-Ruppert-Straße einziehen können. Doch in letzter Minute kam am Freitag alles doch noch anders. Rückblick: Ein Baukran einer Mannheimer Baufirma war am 19. Mai bei Bauarbeiten umgekippt und hatte Dach, Decke und auch zum Teil Wände ihres Eigenheims im ersten Stock zerstört. Am Montag, 13. August, sollte nun die Mannheimer Baufirma anrücken und die Schäden, die auf 100.000 Euro beziffert worden waren, beheben.

Bürgermeister Dieter Mörlein persönlich hatte sich eingeschaltet und Druck gemacht. Laut einem inzwischen vorliegenden Gutachten, in dem, so Mörlein, die Verantwortung für den Unfall bei der Baufirma gesehen wird, hat jetzt deren Versicherung, die Generalia in Aachen, Geld locker gemacht. Einstweilen sind es 50.000 Euro, die als Vorschuss an den Rechtsanwalt von Helga Betz, ihren Neffen, überwiesen worden seien.

Doch nun hat der Neffe der alten Dame den Beginn der Bauarbeiten gestoppt. Er will laut Mörlein nun selbst Angebote einholen und die Arbeiten am Haus seiner Tante anderweitig vergeben. Dadurch verzögere sich laut Mörlein einiges. Er habe getan, was er kann. Er könne allerdings den Neffen nicht erreichen und somit derzeit nichts zur Beschleunigung der Arbeiten tun, teilte er am Freitag Abend mit.

Nach dem Unfall hatten Statiker festgestellt, dass das Haus in diesem Zustand unbewohnbar sei. Die 79-jährige Frau hatte wochenlang auf der Wohnzimmercouch bei ihrer Schwester schlafen müssen, bis sie sich schließlich in einer Senioreneinrichtung in der Hauptstraße einmieten konnte. Zwei Untermieter im Erdgeschoss wurden laut Mörlein in einer Obdachlosenwohnung in der Wasserturmstraße untergebracht.