Region Heidelberg. (cm) Ampeln funktionierten nicht mehr, Fernseher wurden schwarz, Lichter gingen aus: Im Elsenztal kam es Donnerstag Abend zu einem Stromausfall. Betroffen waren unter anderem große Teile von Neckargemünd und Bammental.

Wie ein Sprecher der Heidelberger Polizei auf Anfrage der RNZ sagte, kam es kurz nach 19 Uhr in einem Trafohäuschen in der Peter-Schnellbach-Straße in Kleingemünd aus unbekannter Ursache zu mehreren Explosionen. Rauch stieg auf, die Feuerwehr rückte an. In manchen Gebieten kehrte der Strom nach einer Stunde wieder zurück.