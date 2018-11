Von Alexander Werschak

Nußloch. Kein opulentes Weihnachtsgeschenk aber ein paar schöne Adventsgaben im Sinne der Bürger fanden im Zuge der Haushaltsberatungen doch Eingang in den Etat für 2015. Dieser wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates von den fünf Fraktionen einhellig verabschiedet. Im Ergebnis schwoll das Haushaltsvolumen um rund zwei Millionen Euro auf 30,7 Millionen Euro an, was vor allem im Zuwachs des Vermögenshaushalts gründet.

Der ist jetzt 7,6 Millionen Euro schwer. Und neben erwarteten 1,6 Millionen Euro aus dem Erlös von Grundstücken im Neubaugebiet "Beim Seidenweg" und auf dem "Alten Berg" speisen sich seine Einnahmen aus einer Rücklagenentnahme von drei Millionen Euro und einer Kreditaufnahme von 1,8 Millionen Euro. Letztere allerdings hängt mit der Sanierung der Olympiahalle zusammen und wird zur Finanzierung der energetischen Ertüchtigung kommunaler Liegenschaften gewährt. Bei einem niedrigen Zinssatz von 0,1 Prozent dürfte Nußloch durch Kapitalanlagen hier sogar einen satten Schnitt machen.

Dass drei Millionen Euro von der hohen Kante zum Ausgleich des Etats herhalten müssen, trieb Verwaltung und Bürgervertretern ebenfalls keine Schweißperlen auf die Stirn. Ende dieses Jahres sollten um die 21,7 Millionen Euro im Sparstrumpf der Gemeinde stecken. Dem stehen mitsamt dem geplanten Darlehen Ende 2015 Schulden von überschaubaren 10,6 Millionen Euro gegenüber.

Was hat den Vermögenshaushalt so anschwellen lassen? Es sind Investitionen in die Zukunft: Zum einen wurde eine Million Euro für den Ankauf von Grund und Boden im Gewerbegebiet eingestellt. Weitere 400.000 Euro sind für Entwurf und Neubau eines "kommunalen Kindergartens Seidenweg" und 120.000 Euro für einen Jugendspielplatz vorgesehen. Am Waldsportplatz soll ebenfalls gewerkelt werden. Zusätzliche 200.000 Euro fließen in den Umbau der Unterkünfte für Obdachlose und Asylbewerber.

Daneben wird die Olympiahalle wohl noch einige Hunderttausend Euro beanspruchen - für die Neugestaltung der Außenanlagen, des Eingangs und der Küche sowie für die Kegelbahnen. Die Sanierung des Platzes vor der katholischen Kirche, die Erschließung des "Alten Berges" und der Bauhof, dazu Arbeiten an Blumen-, Werder-, Kaiser- und Dreikönigsstraße, am Birkenweg und neue Straßenlampen runden die Investitionen ab.

Außerdem muss der Vermögensetat seinen großen Verwaltungsbruder mit 900.000 Euro mitfinanzieren. Wenn es wirklich so kommt. Die Erfahrung der vergangenen Jahre lehrt, dass insbesondere die Einnahmen des laufenden Betriebs sehr zurückhaltend kalkuliert werden. Gerade die Gewerbesteuereinkünfte, die mit 2,5 Millionen Euro im Haushaltsplan für 2015 taxiert sind. 1,3 Millionen Euro tragen die Grundsteuer B und 6,3 Millionen Euro der Einkommensteueranteil zum 23 Millionen Euro mächtigen Verwaltungsetat bei. An Schlüsselzuweisungen des Landes soll Nußloch 2,9 Millionen Euro erhalten. Und Gebühren und Entgelte machen immerhin gut 1,7 Millionen Euro aus.

Auf der anderen, der Ausgabenseite, fallen allein die Umlagen an den Kreis, das Land und für die vereinnahmte Gewerbesteuer mit fast 7,7 Millionen Euro ins Gewicht. An nicht investiven Zuweisungen und Zuschüssen leistet sich die Gemeinde beinahe 4,5 Millionen Euro. Der Personalaufwand schließlich rangiert trotz leicht reduzierter Stellenzahl durch tarifliche Steigerungen mit 3,9 Millionen Euro geringfügig über dem Vorjahresniveau.