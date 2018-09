> Busbefragung (CDU): Die CDU beantragte eine professionelle Bürgerbefragung zur Linienführung der 35er-, 752er- und 753er-Busse. Diese koste etwa 5000 Euro. Alle Bürger, auch die in den Stadtteilen, sollten noch in diesem Jahr befragt werden, forderte Anne von

Anträge zum Haushalt

Neckargemünd. (cm) Bevor die Fraktionen ihre Reden zum Haushalt hielten, konnten sie noch Anträge stellen:

> Busbefragung (CDU): Die CDU beantragte eine professionelle Bürgerbefragung zur Linienführung der 35er-, 752er- und 753er-Busse. Diese koste etwa 5000 Euro. Alle Bürger, auch die in den Stadtteilen, sollten noch in diesem Jahr befragt werden, forderte Anne von Reumont (CDU). "Die Diskussion im Gemeinderat ist kontrovers, wir brauchen die Meinung der Bürger." Bürgermeister Althoff erinnerte an den Beschluss des Gemeinderates, den 35er-Bus erst einmal nach dem Ende der Sanierung ein Jahr lang durch die Hauptstraße fahren zu lassen. "Danach entscheiden wir." So sah es auch Jürgen Rehberger (Freie Wähler), der jetzt keinen Bedarf erkannte, "frühestens 2015". Zudem sei die Finanzierung unklar. Winfried Schimpf (SPD) wollte ebenfalls eine "Phase der Erkundung". Unterstützung kam jedoch von den Grünen. Eine Befragung sei noch dieses Jahr sinnvoll, so Hermino Katzenstein. Diese dauere nämlich. Am Ende waren es zwölf zu elf Stimmen - gegen den Antrag.

> BMX-Parcours (CDU): Zusammen mit den Grünen sei man sich einig, dass der BMX-Parcours endlich gebaut werden muss, sagte Christian Rupp (CDU). Entweder am Klettergarten oder am möglichen Alla-hopp-Bewegungspark. Es sei in den letzten Jahren zu wenig für Jugendliche investiert worden. BMX-Räder würden im Trend liegen, so Rupp. 30.000 Euro seien einmal vorgesehen gewesen, es würden aber 15.000 bis 20.000 reichen. Diese Summe solle man einplanen, mit dem Realisieren aber warten, bis feststeht, ob die Stadt eine Alla-hopp-Anlage bekommt. Er sehe das positiv, sagte Bürgermeister Althoff. Es gebe aber eine Kostenkalkulation von 40.000 Euro. Gegenwind gab es von den Freien Wählern. Man habe viele andere Projekte und nur wenig Geld, meinte Jürgen Rehberger. Und Karl-Albert Schubert (SPD) wollte zunächst ein Gesamtkonzept für das Areal. Hermino Katzenstein meinte, dass 5000 Euro für die Planung ausreichen. Erdarbeiten könnte der Bauhof umsetzen. Am Ende einigte man sich bei 14 Ja- und zwei Nein-Stimmen darauf, 20.000 Euro in den Haushalt einzustellen. Die Finanzierung würde auf Kredit erfolgen.

> Pflaster Feste Dilsberg (SPD): Die SPD beantragte, 10.000 Euro für die Planung der Erneuerung der Oberen und der Unteren Straße im Stadtteil Dilsberg vorzusehen. Diese Maßnahme werde schon seit dem Jahr 2008 geschoben. Der Antrag erledigte sich jedoch schnell, da bereits eine Planung in der Schublade liegt, wie Uwe Seiz vom Bauamt sagte. Dieses Jahr wolle man nur die schlimmsten Stellen ausbessern, die Komplettsanierung in der Feste koste aber 800.000 Euro.

> Radverkehrskonzept (Grüne): Der Landkreis wird in diesem Jahr ein Radverkehrskonzept erstellen - darin werden allerdings nur die Durchgangsstraßen betrachtet. Da das Planungsbüro auch durch Neckargemünd komme, könne dieses doch gleich ein Radverkehrskonzept für die Stadt erstellen, regte Hermino Katzenstein an. Man solle auf diesen Zug aufspringen, dies sei eine "einmalige Gelegenheit", um Geld zu sparen. Die Grünen rechneten mit einem "bescheidenen Betrag" von 7500 Euro. Wenn man es alleine mache, wären es 15.000 Euro. So sahen es auch der Rathauschef und die anderen Fraktionen, der Antrag ging bei einer Enthaltung durch.

> Austausch Heizungspumpen (Grüne): Diesen Antrag ließ Bürgermeister Althoff nicht zu.



