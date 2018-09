Von Sabine Geschwill

Leimen-St. Ilgen. Bei schlechtem Wetter stehen viele Fahrgäste am Bahnhof St. Ilgen-Sandhausen sprichwörtlich im Regen - vor allem in den Hauptverkehrszeiten am Morgen. Denn die kleinen, überdachten Wartezonen auf beiden Bahnsteigen reichen bei Weitem nicht aus, um bei Regen, Frost oder Schnee den Wartenden ein Dach über dem Kopf zu bieten. Wenn es nach Karl Simpfendörfer ginge, dann hätten die täglichen Pendler und Nutzer der S-Bahn am Bahnhof längst schon eine angemessen große Unterstellmöglichkeit mit seitlichem Windschutz.

Der St. Ilgener Familienvater weiß aus eigener Erfahrung, wie es bei Hochbetrieb in den Morgenstunden auf den Bahnsteigen zugeht. Deshalb möchte er bei der Deutschen Bahn eine Serviceverbesserung für die Fahrgäste bewirken und würde sich sehr freuen, wenn kundenfreundliche Wartezonen oder gar ein Wartesaal am Bahnhof eingerichtet werden würde.

"Die Bahn hat offenbar beim Ausbau des Bahnhofes für den S-Bahnverkehr die Zahl der Nutzer unterschätzt", vermutet Karl Simpfendörfer. "Zu den Hauptverkehrszeiten kann man hier morgens zwischen 6.30 und 7 Uhr gut 200 bis 300 Gäste auf dem östlichen Bahnsteig zählen." Nur rund ein Zehntel davon findet Platz in der überdachten Wartezone. Der Bahnsteig Richtung Wiesloch ist nicht so stark frequentiert. Doch auch dort reicht der Wartebereich nicht aus.

Stadtrat Wolfgang Stern, zugleich Initiator der Bürgerinitiative "Unser Bahnhof soll schöner werden", würde ebenfalls größere Wartehäuschen oder eine Wartehalle sehr begrüßen. "Vor allem in der kalten und nassen Jahreszeit wäre dies überaus sinnvoll", so Stern. Er sieht die Bahn in der Pflicht zu investieren und den Bahnhof aufzuwerten.

Die Deutsche Bahn sieht das anders. Auf Nachfrage der RNZ teilte sie mit: "Es ist nicht geplant am Haltepunkt St. Ilgen-Sandhausen weitere Wartehäuschen oder ähnliches zu errichten", so die schriftliche Antwort von Luise Gunga vom Regionalbüro Kommunikation in Stuttgart.

Zufrieden gibt sich Karl Simpfendörfer mit dieser Antwort nicht. Er hat nun den Stadtteilverein St. Ilgen mit ins Boot geholt und wird bei der nächsten Sitzung die Mitglieder über die Problematik am Bahnhof informieren.

Darüber hinaus plant er eine Unterschriftenaktion für kundenfreundliche Wartezonen auf beiden Bahnsteigen. Auf einer meterlangen Papierolle möchte er die Befürworter unterzeichnen lassen. Diese Liste soll dann der Deutschen Bahn vorgelegt werden - verbunden mit der Hoffnung, sie umstimmen zu können und dass sie ihre Meinung ändert, was ein Wartehäuschen am Bahnhof St. Ilgen-Sandhausen angeht.