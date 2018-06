Meckesheim. (ths) Bis Ende September 2018 bezieht die Gemeinde noch das Gas durch Regionalnetz der MVV Netze. Wie Bürgermeister Maik Brandt und Kämmerer Ludwig Kudis in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mitteilten, wurde im Bundesanzeiger bereits mitgeteilt, dass Interessenten nun aufgefordert werden, Angebote für eine neue Gaskonzession abzugeben. Die Voraussetzung dazu liefert eine in einem Verfahrensbrief aufgeschlüsselte Kriterienliste, betonte Brandt. Jene liege nun vor, nachdem man innerhalb der Bürgermeister-Lenkungsgruppe sich mit den Gemeinden Bammental, Eschelbronn, Mauer, Neidenstein, Wiesenbach und Zuzenausen abstimmte, erklärte Kudis, der danach auf die einzelnen Kriterien einging.

Als Orientierungshilfe diente der Lenkungsgruppe dabei ein Musterkriterienkatalog des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, der allerdings den "Gemeinden bei der Auswahl der Bewerberkriterien sehr enge Maßstäbe" setzte, ließ der Kämmerer die Räte wissen. Und noch etwas schickte er voraus: Die vorgeschlagenen Kriterien unterliegen einer prozentualen Gewichtung, die jedoch nicht höher als im Musterkatalog sein dürfe, "selbst dann nicht, wenn in der Summe hundert Prozent nicht erreicht werden". Dies merkten natürlich die Schnellrechner im Gemeinderat sofort, bevor sie zustimmten. Denn die Netzsicherheit liegt bei 35 Prozent, die effiziente, preisgünstige, verbraucherfreundliche Versorgung bei dreißig, der umweltverträgliche Netzbetrieb bei 19 sowie der Konzessionsvertrag an sich bei 15 Prozent.

"Wir sind bei den ersten beiden Kriterien an das obere Ende der Musterkriterien gegangen, bei den letzten beiden an das untere", erläuterte Brandt die Zusammensetzung. Für wichtig hielt er zudem, dass "bei der Neuvergabe der Gaskonzession insbesondere auf die Diskriminierungsfreiheit und Transparenz des Verfahrens zu achten" sei. Dem vorgelegten Verfahrensbrief konnten die Räte schließlich noch eines entnehmen: Das Bürgermeisteramt Mauer wird die Koordination organisatorischer Aufgaben übernehmen.

Seit 2014 hat die Gemeinde im Outsourcing-Verfahren den Austausch von rund 1100 Wasserzählern an den heimischen Heizungs- und Sanitärbetrieb Uwe Münkel vergeben. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Unternehmen, zumal unser Wassermeister und dessen Stellvertreter die hohe Zahl der auszutauschenden Wasserzähler nicht leisten kann", warb der Rathauschef darum, auch in diesem Jahr der Firma den Wechsel von rund 300 Zählern anzuvertrauen. Die restlichen 50 könnten der Wassermeister und dessen Stellvertreter dann in Eigenregie übernehmen. Eine Nachfrage bestätigte darüber hinaus, so Kudis, dass der Betrieb den bisherigen Austauschpreis von 24,50 Euro pro Zähler weiterhin beibehalte. Eines versicherte der Bürgermeister zusätzlich vor dem Plazet. Wenn die Zahl der auszutauschenden Zähler sinke, übernehme man das laut Brandt "künftig intern".