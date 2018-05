Neckargemünd-Dilsberg. (boe) Seit vielen Jahren beschäftigt sich der Dilsberger Ortschaftsrat mit der schlechten Mobilfunkversorgung. Zuletzt in seiner jüngsten Sitzung, da eine Standortanfrage des Netzbetreibers E-Plus vorliegt und die Stadt diesbezüglich ein Gutachten in Auftrag gab. Um die Bürger im Vorfeld zu informieren, wurde der Gutachter Dr. Thomas Gritsch, der Sachverständiger für elektromagnetische Umweltverträglichkeit beim TÜV Süd in München ist, zur Sitzung in die Graf-von-Lauffen-Halle eingeladen.

Ortsvorsteher Bernhard Hoffmann begrüßte Bürgermeister Horst Althoff und nannte markante Punkte, weshalb sich das Gremium mehrheitlich für eine Verbesserung der Mobilfunkversorgung einsetzt (siehe auch Kasten rechts). Prekär könne sich das Funkloch unter anderem bei einem Telefonausfall, wie es ihn Dilsbergerhof schon gab, auswirken. Neben der Sicherheit der Menschen würden wirtschaftliche Aspekte eine Rolle spielen. Der Verkaufswert von Wohnungen ohne Empfang sinke ebenso wie die Nachfrage bei Ferienwohnungen.

"Die Gemeinde hat eine Fürsorgepflicht für ihre Bürger." Die Gesundheit stehe ebenfalls im Fokus. Neue Untersuchungen würden keine Gefährdung zeigen. Bürgermeister Althoff erwartet den Bauantrag für den Mobilfunkmast im Herbst. Dazu werden der Ortschaftsrat und der Technische Ausschuss gehört. Entschieden wird im Landratsamt. "Wir nehmen die Sorgen, Nöte und Bedenken ernst, deshalb führen wir eine Diskussion mit Sachverstand."

Der Referent, Diplom-Physiker Dr. Gritsch, ist seit 22 Jahren beim TÜV und berät unter anderem Kommunen bei der Standortwahl von Mobilfunkmasten. Er informierte verständlich über die technischen Grundlagen des Mobilfunks. Deutlich zeigte sich: Je weiter weg der Mobilfunkmast ist, desto mehr müssen Handy und Mast "aufdrehen", um zu funktionieren. Je dichter, desto weniger Leistung ist nötig. Die Strahlung zeige einen "Leuchtturmeffekt", das heißt, sie strahlt mit zehn Prozent Abweichung seitlich horizontal weg - mit einer starken Abnahme bei zunehmendem Abstand. Ein hoher exponierter Standort führe zu niedriger Belastung. Ein Funkmast werde bedrohlicher empfunden als eine Antenne, sagte Gritsch. Dabei sehe das physikalisch deutlich anders aus. Die Grenzwerte der effektiven elektrischen Feldstärke liegen in Deutschland bei 27 bis 61 Volt pro Meter, so der Fachmann.

Die Topografie bei dem Standort auf dem Dilsberg sei alles andere als flach, deshalb plane E-Plus einen 45 Meter hohen Funkmasten beim Wasserhochhälter "Im Schänzel". Die Strahlung von drei installierten Antennen würden im Durchschnitt 0,73 sowie ein Maximum von 2,46 Volt pro Meter liegen und damit noch unter den strengen Schweizer Grenzwerten, selbst bei einem Vollausbau bleibe man darunter.

Der bisherige Antennenstandort vor dem Tor soll zurückgebaut und der Funkmast in Mückenloch erweitert werden. Zusammenfassend stellte das Gutachten fest: Der Standort ist topografisch gut, die Immission liegt weit unter dem Durchschnitt und es sind genügend Reserven für einen Ausbau vorhanden.