Von Rainer Laux

Eppelheim. Auf 13,3 Millionen Euro ist die Rücklage der gut 15.000 Einwohner zählenden Stadt im Jahr 2011 angeschwollen. Der Rücklage wurden 5,66 Millionen zugeführt, was zum Teil unerwartet hohen Einnahmen aus Gewerbesteuernachzahlungen zu verdanken war: Es wurden laut Kämmererbericht 14,87 Millionen eingenommen - 10,27 mehr als erwartet. Deshalb konnten dem Vermögenshaushalt auch 8,2 Millionen zugeführt werden. Angesichts dieses dicken finanziellen Polsters fiel es den Räten nicht schwer, der Jahresrechnung zuzustimmen.

Wegen dieser besonderen Umstände schloss das Volumen des Gesamthaushaltes auch mit 38,9 statt 29,4 Millionen Euro ab, wie Kämmerer Hubert Büssecker ausführte. Für die Schulen wurden aus dem Verwaltungshaushalt 2,8 Millionen gezahlt, für die ÖPP-Betriebsführung (Öffentlich-Private Partnerschaft) 2 Millionen, die konfessionellen Kindergärten 1,5 Millionen. Den größten Brocken verschlangen die Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage mit zusammen 11,5 Millionen Euro. Unterdeckungen bei sogenannten kostenrechnenden Einrichtungen wie Sportstätten, Kanalisation oder Wild-Halle schlugen mit 2,95 Millionen Euro zu Buche.

Durch die hohe Zuführung und die eingesparten 1,5 Millionen Euro für die noch nicht begonnenen Maßnahmen stand auch der Vermögenshaushalt gut da. Für das ÖPP-Projekt getilgt wurden 1,35 Millionen Euro, für das Capri-Sonne-Sportcenter 1,4 Millionen. 3,6 Millionen wurden nicht ausgegeben, weil Sanierung oder Umbau konfessioneller Kindergärten noch nicht so weit ist. Der Schuldenstand pro Kopf samt Wasserversorgung wurde mit 547 Euro angegeben.

Trotz positiver Zahlen gab Trudbert Orth (CDU) zu bedenken, dass die größere Steuerkraftsumme immer größere Beiträge bei den Umlagen nach sich zögen. Sein Augenmerk galt vor allem den Ausgaben, insbesondere für die Rhein-Neckar-Halle (483 160 Euro), Mierke-Bad (519 077 Euro), Abwasserbeseitigung (355 474 Euro), Rudolf-Wild-Kulturhalle (300 389 Euro). Dabei seien "Villa Kunterbunt" mit 230 139 Euro und der "Postillion" mit 263 532 Euro noch gar nicht mitgerechnet.

Zunächst die vorrangigen Aufgaben angehen, bevor neue Baustellen eröffnet werden, das müsse der Appell für die Zukunft sein, sagte Renate Schmidt (SPD). Sie erwähnte, dass die Personalkosten nur bei 11,87 Prozent des Verwaltungshaushaltes lägen, im Vorjahr seien es 15,44 Prozent gewesen. Ein funktionierendes Gemeinwohl sei mit einem qualifizierten personal gewährleistet. Sie erneuerte einen SPD-Antrag, dass sich der Verwaltungsausschuss vierteljährlich trifft, um die aktuelle finanzielle Situation der Stadt zu beraten. Mörlein stimmte zu.

Einen Fragenkatalog hatten die Grünen dem Kämmerer übermittelt, die schriftlich beantwortet werden. Christa Balling-Gündling kritisierte, dass nicht alle tatsächlichen Belastungen im Haushalt dargestellt worden seien, etwa die Finanzierung von ÖPP. Diese mitgerechnet würde zu einer um 1800 Euro höher liegenden Pro-Kopf-Verschuldung führen. Dem widersprach Büssecker, alles sei dargestellt.

Für die FDP/Eppelheimer Liste begrüßte Peter Bopp, dass alles in allem für Kinder und Jugendliche circa 6 Millionen Euro ausgegeben worden seien. Die 13 Millionen in der Rücklage würden sich bis spätestens 2013 verflüchtigen, selbst wenn man nur das Allernotwendigste in Angriff nehme.