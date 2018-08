Nußloch. (fi) Ist der Nußlocher Forst ein verwaistes Kind? Keinesfalls. Nach dem gesundheitlich bedingten Ausscheiden des gemeindlichen Forstwarts Bernd Reichenbächer hatte Leimens Revierförster Markus Reinhard kommissarisch die Leitung für den Nußlocher Wald übernommen. Doch nachdem die Große Kreisstadt dem Wunsch des Nußlocher Bürgermeisters und seines Gemeinderates nicht nachgekommen war, ihren Förster auch die 338 Hektar Nußlocher Betriebsfläche weiter mitverwalten zu lassen, suchte nun die Mondspritzergemeinde Hilfe beim Rhein-Neckar-Kreis. Leimen hatte in nichtöffentlicher Ratssitzung darüber beraten, da es auch um Tarife gegangen wäre, wenn man dem Wunsch einer gemeinsamen Beförsterung des Leimener und Nußlocher Waldes entsprochen hätte.

Nach dem Landeswaldgesetz blieben der Gemeinde Nußloch somit nur noch zwei Möglichkeiten. Nämlich wieder eigenes Personal mit entsprechender Qualifikation etwa eines Diplom-Forstwirts einzustellen. Oder einen Antrag beim Land Baden-Württemberg auf sogenannte Beförsterung des Kommunalwaldes durch das Land zu stellen.

Das Land Baden-Württemberg ist nun aufgrund des Antrags der Gemeinde verpflichtet, den Forst der Nußlocher Waldfläche zu übernehmen. Seit der Verwaltungsreform ist für diese Beförsterung das Kreisforstamt zuständig. Die Gemeinde Nußloch muss hierfür einen Forstverwaltungskostenbeitrag an den Rhein-Neckar-Kreis entrichten. Das sind derzeit 6,45 Euro pro Festmeter Hiebsatz, der sich wiederum nach dem jeweiligen Forsteinrichtungsplan richtet. Bei durchschnittlich 2700 Erntefestmeter pro Jahr sind das knapp 18 000 Euro. Das Kreisforstamt prüft derzeit, wie der Nußlocher Wald in die derzeitige Forstorganisation eingegliedert werden kann.

Der Wald zwischen dem Hirschberg und dem Steinbruch, zwischen Maisbach und der Kerngemeinde ist vielfältiger Natur. Der Buchen-Laubbaum-Mischwald nimmt mehr als die Hälfte ein, der Buchen-Nadelholz-Mischwald kommt auf etwa 15 Prozent. Die Fichten nehmen etwa acht Prozent der Waldflächen ein, Eichen machen sechs Prozent aus, und Douglasien liegen bei rund vier Prozent der Baumarten. Einer extensiven Nutzung unterliegen acht Prozent der Forstflächen, gering ist der Anteil des Bunt-Laubbaum-Mischwaldes.

Der Nußlocher Forstbetrieb weist noch eine Besonderheit auf: Drei Mitarbeiter im "Holztrupp" sind ausschließlich mit Waldarbeiten betraut und wirken in Lohnarbeit auch für andere Kommunen. Dennoch schießt Nußloch fast regelmäßig Geld zu: 2009 und 2011 waren es jeweils rund 30 000 Euro, mit denen der Waldhaushalt subventioniert wurde.

Leichte Missstimmung gibt es bei einigen der etwa 60 privaten Holzabnehmer, die sich für Schlagraum oder Polderholz interessieren. Denen dauert die Zuteilung zu lange. "Woanders weiß man das schon im November oder Dezember; als Frost war, hätten wir gut im Wald arbeiten können, jetzt warten wir immer noch auf die Zuteilung unseres Polderholzes, und dann können wir im Matsch waten", so ein Brennholzmacher. An der Personalsituation mag es nicht liegen, in Nußloch wurde die Holzzuteilung schon immer erst im neuen Jahr vorgenommen.