Durch das Heranrücken des Ortsschildes bis an den Parkplatz nördlich vom Friedhof darf davor in Richtung Westen kein Anhänger mehr einfach abgestellt werden. Foto: Alex

Von Rainer Laux und Christoph Moll

Eppelheim. Eine Wiederholung des Horrorunfalls in der Handelsstraße, bei dem vor zwei Wochen ein VW Golf von einer Lkw-Deichsel regelrecht aufgespießt wurde, soll unbedingt verhindert werden: Die Stadtverwaltung hat sich angesichts des gefährlichen, weil unbeleuchteten Abschnitts der Handelsstraße jetzt etwas einfallen lassen. Das Ortseingangsschild, das bisher in der Nähe des Lidl-Einkaufsmarktes stand, wurde vorsichtshalber umgesetzt. Und zwar bis zum gut ausgeleuchteten Friedhofsparkplatz und damit mehr in Richtung Gewerbegebiet Nord. Denn das Abstellen eines Anhängers außerhalb des Ortes ist verboten. Und ab dort, wo das Ortsschild jetzt steht, sei die Straße durch Laternen gut genug ausgeleuchtet. Während Bürgermeister Dieter Mörlein am Donnerstag noch davon ausging, dass das Versetzen "vor Weihnachten" geschehe, waren seine städtischen Angestellten weit schneller. Das Ortsschild war bereits umgestellt worden.

Nach wie vor prüft die Heidelberger Staatsanwaltschaft, ob die beiden Beamten des Reviers Heidelberg-Süd, die etwa vier Stunden vor dem Unfall wegen des entgegen der Fahrtrichtung stehenden und unbeleuchteten Anhängers von mehreren Personen in die Handelsstraße gerufen wurden, richtig gehandelt haben. Wie die RNZ berichtete, hatten die Polizisten "reflektierendes Material" an der Deichsel angebracht, um den Anhänger abzusichern. "Ob das ausreichend war, wird noch ermittelt", sagte Polizeisprecher Jürgen Engelhardt gestern auf Nachfrage. "Das Gutachten steht noch aus." Es könne noch ein paar Wochen dauern, bis Ergebnisse vorliegen.

Fest steht: "Der Anhänger hätte so nicht dort stehen dürfen", erklärte der Polizeisprecher. Es sei nicht erlaubt, einen Anhänger entgegen der Fahrtrichtung auf einer Straße zu parken. Richtig herum sei grundsätzlich das Abstellen in der Handelsstraße aber zulässig, da es innerhalb der Ortschaft ist und es sich nicht um ein Wohngebiet handele. Dann müsse der Anhänger auch nicht beleuchtet sein, die Katzenaugen würden ausreichen.

Bürgermeister Mörlein sagte, dass der Eigentümer des Unfallanhängers, ein Eppelheimer Schrotthändler, diesen tags in der Wasserturmstraße abstelle. Nach Ablauf der Parkfrist ziehe er ihn dann offenbar in die Handelsstraße. Stadtrat Dieter Gabler sagte gegenüber der RNZ, dass er am Tag, an dem der schlimme Unfall passierte, in der Handelsstraße in Richtung Ortsmitte gefahren sei und erst auf einen Warnschrei seiner Frau hin wahrgenommen habe, dass auf seiner Fahrspur ein Anhänger abgestellt war. Er habe gerade noch reagieren können.

Nicht mehr reagieren konnte aber der 21-jährige Fahrer, der vor zwei Wochen vermutlich ungebremst mit seinem VW Golf gegen den Lkw-Anhänger geprallt war. Die Deichsel bohrte sich durch die Windschutzscheibe bis zur Rückbank. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden schwer, eine 18-Jährige auf der Rückbank lebensgefährlich verletzt. Dieter Mörlein sagte, dass diese seines Wissens noch immer im Koma liege.

Kaum zu glauben: Eine Woche nach dem Unfall sei derselbe Anhänger dort erneut falsch abgestellt worden. So erzählte es jedenfalls Stadtrat Dieter Gabler im Gemeinderat. Diesmal habe die Polizei allerdings rigoroser reagiert, wie auch Bürgermeister Mörlein meinte. Die Beamten hätten die Handelsstraße von der Grenzhöfer Straße und der Boschstraße her abgesperrt und den Anhänger abschleppen lassen. Mit Kopfschütteln reagierte Mörlein auf die offensichtliche Unbelehrbarkeit des Eppelheimer Schrotthändlers, die ihm geradezu "vorsätzlich kriminell" erschien.

Wie eine Nachfrage bei der Polizei ergab, stellte sich die Situation jedoch nicht so dramatisch dar. Ganz im Gegenteil: Polizeisprecher Jürgen Engelhardt sagte der RNZ, dass nach dem Unfall am 28. November in der Handelsstraße definitiv kein Lkw-Anhänger abgeschleppt worden sei. "Wir haben an einem Abend lediglich die Unfallsituation mit einem baugleichen Anhänger und einem Sachverständigen nachgestellt." Möglicherweise habe es aber so ausgesehen, als ob die Polizei den Anhänger abschleppe.