Erfolgreich abgeschlossen werden konnte die Großfahndung nach dem Bäckerei-Räuber. In der Nacht auf Donnerstag waren in Eppelheim und im Westen Heidelbergs zahlreiche Beamte auf der Suche nach dem Täter - am Freitag konnte der Tatverdächtige in Kirchheim festgenommen werden. Foto: Priebe

Heidelberg/Eppelheim. (RNZ) Der Bäckerei-Räuber ist gefasst. Am Freitagmorgen wurde ein 42-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus in der Schwarzwaldstraße in Heidelberg-Kirchheim von einem Sondereinsatzkommando festgenommen, teilten Polizei und Heidelberger Staatsanwaltschaft am Nachmittag mit. Demnach führten verdeckte Ermittlungen der 60-köpfigen Ermittlungsgruppe "Fasching" auf die Spur des Tatverdächtigen, der vier Bäckereifilialen und einen Buchladen in Heidelberg und Eppelheim überfallen haben soll.

Die Beamten der Spezialeinheit hatten am Morgen das Mehrfamilienhaus weiträumig abgesperrt. Gegen 9.30 Uhr drangen sie in das Gebäude ein und überraschten den Mann in einer der Wohnungen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Der 42-Jährige war bereits im Juli 2010 wegen Drogendelikten zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt und in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden, heißt es in der Mittielung witer. Im Juli 2012 nutzte er einen Freigang zur Flucht und war anschließend untergetaucht.

Nach den Recherchen der Heidelberger Kripo hatte er offenbar in der jüngsten Vergangenheit Unterschlupf bei Bekannten in Eppelheim und Heidelberg-Kirchheim gefunden. Die Eppelheimer Wohnung geriet demnach nach dem Überfall am Mittwoch auf die "Goldkorn"-Filiale in der Schillerstraße ins Visier der Fahnder. Ein Mantrailer-Hund der Walldorfer Polizeihundestaffel hatte die Spur des flüchtenden Täters bis zu einem Mehrfamilienhaus in der Wasserturmstraße aufgenommen. Mehrere Bewohner hätten sich danach mit einer "Nachschau" in ihren Wohnungen einverstanden erklärt - eine Bewohnerin verweigerte den Fahndern den Zutritt.

Nach dem momentanen Kenntnisstand dürfte sich der 42-Jährige nach dem Überfall in der Schillerstraße in diese Wohnung geflüchtet haben. Gegen die Frau wurde mittlerweile ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Strafvereitelung eingeleitet. Beide Wohnungen in Heidelberg-Kirchheim und Eppelheim wurden im Laufe des Freitagvormittags durchsucht. In der Wohnung in der Wasserturmstraße wurde die bei den Überfällen verwendete Schusswaffe, eine täuschend echt aussehende Schreckschusspistole, gefunden und sichergestellt. Im Laufe des Freitags soll der 42-Jährige, der bislang zu den Vorwürfen schweigt, dem Haftrichter vorgeführt werden.

Ob der Tatverdächtige auch für fünf ähnlich gelagerte Überfälle in Mannheim verantwortlich ist, ist Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen, so Polizei und Staatsanwaltschaft abschließend.