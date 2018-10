Eppelheim. (sg) Gleich drei gute Gründe zum Feiern hatte die Kindertagesstätte St. Luitgard an der Rudolf-Wild-Straße. Nach fast 50 Jahren wurde der alte Kindergarten durch einen großzügigen Neubau ersetzt. Die Maßnahme wurde in zwei Bauabschnitten durchgeführt.

Daher konnte die katholische Pfarrgemeinde als Bauherr die Einweihung des ersten Bauabschnitts und das Richtfest für den zweiten Bauabschnitt feiern. Zugleich wurde in der Verbindungswand der beiden in L-Form angeordneten Gebäude eine Metallkapsel als Grundstein platziert. Befüllt wurde sie mit Tageszeitungen, der aktuellen Währung, Fotos vom alten Kindergarten und dem amtierenden Pfarrgemeinderat sowie einer Urkunde.

Als Hausherr hieß Pfarrer Johannes Brandt die vielen Gäste willkommen. Stadtverwaltung, Gemeinderat, Pfarrgemeinde- und Stiftungsrat, sowie die für den Bau verantwortlichen Planer und ausführenden Handwerksfirmen waren bei der Feierstunde anwesend. Die Planungen für die neue Kindertagesstätte mit angegliederter Kinderkrippe hatte das Architektenbüro pbs aus Aachen, vertreten durch Jörg Böhning, übernommen. Die Bauleitung hatte Ralf Bender vom gleichnamigen Architekturbüro aus Reilingen inne.

Der Spatenstich für das Neubauprojekt erfolgte bereits am 26. April 2012. Im ersten Bauabschnitt entstanden auf dem früheren Gartengelände die Krippengruppen, die im August 2013 ihren Betrieb begannen. Hernach wurden die Kindergartengruppen in Container umgesiedelt damit der Abriss des alten Kindergartengebäudes erfolgen und der Spatenstich für den zweiten Bauabschnitt vorgenommen werden konnte.

Vorher fanden im St. Luitgard-Kindergarten drei Kindergartengruppen Platz. Nach Fertigstellung des gesamten Projektes werden vier Kindergartengruppen mit insgesamt 95 Kindern und drei Krippengruppen mit 30 Kindern in einladende und farbenfrohe Räume einziehen und sich altersgerecht entfalten und entwickeln können.

Als planender Architekt betonte Jörg Böhning, dass viel Wert auf ein helles und freundliches Gebäude, in das man gerne geht und sich wohl fühlt, gelegt wurde. Die neue Kindertagesstätte biete auf 1800 Quadratmetern Fläche den Kindern genug Raum zur Entfaltung. Bürgermeister Dieter Mörlein sah bei rund 150 Geburten im Jahr in Eppelheim das Gebäude als wichtige Investition für die Zukunft an. Für den Neubau der Kindertagesstätte seien rund vier Millionen investiert worden. 90 Prozent davon wurden von der Stadt aufgebracht, zehn Prozent von der katholischen Pfarrgemeinde. Der Neubau sei leider "in kleinen Trippelschritten" vorangekommen. Aufgrund des Ausschreibungsverfahrens musste man den günstigsten Anbieter nehmen. "Dabei haben wir Schiffbruch erlitten." Trotz Baustillstands und der längeren Bauzeit sei nun etwas Schönes und Gutes erschaffen worden. Bevor der Richtspruch für den zweiten Bauabschnitt gesprochen wurde, sangen die Kinder.