Wilhelmsfeld. (HJE) Die Jahresrechnung für das Jahr 2016 fiel wesentlich besser aus als im Haushaltsplan anfangs dargestellt. Vor Abschluss der Jahresrechnung waren für Verwaltungs- und Vermögenshaushalt noch die notwendigen Haushaltsreste zu bilden und nun vom Gemeinderat zu beschließen.

Per Saldo ergaben sich 2016 Mehreinnahmen von knapp 200.000 Euro, hauptsächlich bei den Schlüsselzuweisungen, der Investitionspauschale und bei der Gewerbesteuer. Höhere sowie außerplanmäßige Ausgaben konnten durch Einsparungen in anderen Bereichen wieder ausgeglichen werden. Als Resultat wurden dem Vermögenshaushalt rund 310.000 Euro aus dem Verwaltungshaushalt zugeführt anstatt der ursprünglich geplanten rund 9000 Euro. Die Veräußerung von Grundstücken schwemmte zudem rund 500.000 Euro in die Kasse. Hinzu kamen rund 80.000 Euro aus einer Eigenkapital-Rückerstattung vom Eichelbergverband.

Somit konnte auf die Entnahme von Rücklagen verzichtet werden. Im Gegenteil: Rund 380.000 Euro flossen in den kommunalen Sparstrumpf. Aufgrund der insgesamt besseren Finanzlage wurde ein geplantes Neu-Darlehen von knapp 290.000 Euro nicht aufgenommen. Allerdings führte die Gemeinde 2016 auch nicht alle Investitionen durch und verschob diese auf 2017, etwa die Sanierung des Höhenwegs.

Insgesamt blieb die Bildung von vier Haushaltsresten offen. Diese erläuterte Werner Fischer, Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands. Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts waren dies 20.000 Euro bei der Position "Straßenunterhaltung". Hier wurde die vorgesehene Treppensanierung im Bereich Alte Römerstraße,Steige und Angelhofweg nicht ausgeführt. Die Abrechnung über knapp 14.000 Euro für die Luftmessung zur weiteren Anerkennung als Luftkurort erfolgt erst 2017. Im Vermögenshaushalt sollten zudem 10.000 Euro für die Erneuerung des Daches der Schutzhütte beim Kuchenblech übertragen werden. Auf der Einnahmenseite fehlt dem Vermögenshaushalt noch ein Restzuschuss über 19000 Euro aus dem Gemeindeausgleichsstock, dieser erfolgt erst nach der Endabrechnung der Sanierungsmaßnahmen. Der Rat stimmte der Bildung und Übertragung der Haushaltsreste einhellig zu.