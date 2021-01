Wiesenbach. (pol/kaf) Gleich vier Verstöße auf einmal hat ein Autofahrer begangen, den die Polizei am Sonntag in der Neckargemünder Straße kontrollierte. Wie die Beamten mitteilen, hielt eine Streife des Polizeireviers Neckargemünd den Autofahrer gegen 2.50 Uhr an. Bei der Kontrolle gab der 44-Jährige gegenüber den Polizisten an, seinen Führerschein und die Fahrzeugpapiere vergessen zu haben. Außerdem konnten die Beamten starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille.

Während der Fahrt zum Polizeirevier, wo dem Betrunkenen eine Blutprobe entnommen werden sollte, gestand er den Polizisten, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist und mit dem Auto eines Bekannten ohne dessen Wissen gefahren war. Die beiden hatten sich zuvor in Waldhilsbach in der Wohnung des Freundes getroffen. Als sich der rechtmäßige Besitzer des Autos schlafen legte, nahm sich der Mann den Fahrzeugschlüssel und wollte nach Hause fahren.

Ihn erwartet nun eine Anzeige, da er nach 20 Uhr ohne triftigen Grund, betrunken, ohne Führerschein und unbefugt mit einem fremden Auto fuhr. Das Auto und der Schlüssel wurden sichergestellt.