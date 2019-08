Sandhausen. (pol/mün) Drei Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren versuchten in der Nacht zu Mittwoch, einen Zigarettenautomaten in Sandhausen aufzubrechen. Sie wollten an die Waren und den Geldschacht kommen.

Zeugen riefen gegen 4 Uhr die Polizei in die Jahnstraße, woraufhin das Trio mit drei Fahrrädern flüchtete.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurden die Tatverdächtigen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen.

Dabei wurden auch der Trennschleifer und Markierungsmaterial sichergestellt. Ob die Fahrräder, auf denen das Trio flüchtete, gestohlen sind, ist bislang Gegenstand der Ermittlungen.

Am Automat entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro - entwendet wurde allerdings nichts.