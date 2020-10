Sandhausen. (pol/rl) Zum Diebstahl einer Geldbörse kam es am Mittwochabend gegen 21 Uhr in einem Eiscafé in der Hauptstraße. Zwei Männer hielten sich zunächst als Gäste im Café auf. Als die Bedienung ihre Geldbörse für einen kurzen Moment auf dem Tresen ablegte und unbeaufsichtigt lies, packte einer der beiden sich den Gelbeutel und die beiden Männer rannten davon.

Eine Sofortfahndung der Polizei verlief bisher ohne Ergebnis. In der Geldbörse befand sich mehr als 300 Euro Bargeld.

Der Geldbörsendieb soll etwa 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er hat eine kräftige Statur, ein "rundes" Gesicht, war unrasiert und hatte so kurze Haare, dass er beinahe eine Glatze hatte. Der Mann soll wie ein "Osteuropäer" ausgesehen haben. Er trug eine ärmellose, türkisfarbene Weste, ein dunkles Shirt und eine Jeans.

Sein Begleiter ist etwa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er war sehr dünn und hat längere, nach hinten gekämmte Haare. Er trug eine schwarze Sportjacke, dunkle Jeans und könnte Iraner oder Iraker sein.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, werden gebeten, sich unter der 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.