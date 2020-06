Sandhausen. (pol/mün) Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr auf einem Spielplatz in Sandhausen einen 7-jährigen Jungen befreien. Er hatte sich gegen 18.30 Uhr auf einem Klettergerüst eingeklemmt war. Der Junge hatte seine Hand zwischen zwei Holzlatten gesteckt und konnte diese anschließend nicht mehr herausziehen. Die Feuerwehr schraubte kurzerhand eine der Holzlatten ab, so dass der Junge unverletzt und putzmunter weiterspielen konnte, wie die Polizei mitteilt.