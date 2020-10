Sandhausen. (pol/ahn) Sachschaden von rund 40.000 Euro und drei Leichtverletzte sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 18 Jahre alte Audi-Fahrerin um 23.15 Uhr auf der Carl-Benz-Straße stadteinwärts, als es an der Kreuzung Carl-Benz-Straße/Heinrich-Lanz-Straße/Im Heckengarten zu einer Kollision kam. Die Audi-Fahrerin stieß mit dem 69-jährigen Fahrer eines VW Golf zusammen, der aus der Heinrich-Lanz-Straße kam und geradeaus die Kreuzung überqueren wollte. Beide Fahrer sowie ein 18-jähriger Beifahrer im Audi wurden mit Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus nach Heidelberg gebracht.