Nußloch. (pol/mare) Brachial Zugang zu einem Haus in der Sinsheimer Straße hat sich am Mittwochnachmittag ein Unbekannter verschafft. Das meldet die Polizei.

Er hebelte zunächst ein Kellerfenster auf und begab sich danach in den Gastraum sowie in die im ersten Obergeschoss gelegene Wohnung. Aus einer Börse ließ er Wechselgeld in Höhe von mehreren hundert Euro mitgehen. Die Tatzeit müsste nach Angaben des Bewohners zwischen 16.50 und 19.20 Uhr gliegen.

Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/57090, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174-4444, zu melden.