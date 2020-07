Neckargemünd. (luw) Die Polizei hat bei einer sogenannten Schwerpunktkontrolle Lastwagen und Kleintransporter ins Visier genommen. Wie die Beamten gestern mitteilten, wurden am Dienstag zwischen 7 und 12.30 Uhr in der Bahnhofstraße auf Höhe der Bushaltestelle "Kümmelbacher Hof" fast 70 Fahrzeuge überprüft. Allein bei 27 davon war die Ladung nicht korrekt gesichert, Bußgelder wurden aber nicht in allen Fällen ausgesprochen.

"Die Beanstandungsquoten sind sogar oft noch höher, wenn wir auf der Autobahn sind und dabei auch mehr ausländische Fahrzeugführer kontrollieren", erklärte Polizeisprecher Michael Klump auf RNZ-Nachfrage. So bestätige die Zahl der in dieser Kontrolle entdeckten Verstöße durchaus die bisherigen Erfahrungen. In vielen Fällen habe man die Mängel bei der Ladungssicherung vor Ort beheben können, sodass von den genannten 27 Verstößen nur für zehn Fahrer ein Bußgeld fällig geworden sei. Sechs davon transportierten "Gefahrengut" – um welche Stoffe es sich handelte, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht sagen. Ein Fahrzeug hatte zudem zu viel Ladung transportiert. "Zunächst" sei in Fragen der Ladungssicherung übrigens der Fahrer verantwortlich, so Klump: "Aber im Einzelfall kann auch die jeweilige Spedition zur Verantwortung gezogen werden."

Mindestens ein Fahrer muss mit dem Entzug seines Führerscheins rechnen: Er wurde unter Alkoholeinfluss erwischt, der Wert betrug laut Klump "mindestens 1,1 Promille". Vier Fälle von "Fahren ohne Fahrerlaubnis" wurden registriert, zweimal wurden auch auch Verfahren gegen die Fahrzeughalter wegen "Ermächtigens" zum Fahren ohne passenden Führerschein eingeleitet. "Oftmals haben die Fahrer zwar eine Fahrerlaubnis, aber nicht für die erforderliche Klasse", erklärte Klump. In der Folge könne ein Verstoß auch eine "Sperre" für die vorhandene Führerscheinklasse bedeuten.

Außerdem stellte die Polizei bei fünf Fahrzeugen "technische Mängel" wie etwa abgefahrene Reifen oder kaputte Blinker fest. Insgesamt wurden 15 Beamte für die Kontrolle eingesetzt.

Update: Mittwoch, 8. Juli 2020, 19.45 Uhr