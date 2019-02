Neckarsteinach/Neckargemünd. (luw) Bei voller Fahrt, aber ohne laufenden Motor hat ein Auto auf der B 37 gebrannt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, musste deswegen die Bundesstraße zwischen Neckargemünd und Neckarsteinach am Dienstagnachmittag für kurze Zeit gesperrt werden. Zudem wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Seinen Ausgangspunkt hatte das Unglück zunächst unter der Friedensbrücke: Dort hatte ein Unbekannter seinen Alfa Romeo „ordnungswidrig“ abgestellt, wie Dirk Weinmann, Abteilungskommandant der Neckargemünder Feuerwehr, auf RNZ-Nachfrage erklärte. Gegen 13 Uhr wurde deshalb ein Abschleppdienst gerufen, der das Auto mitnehmen sollte. Nach einer Fahrtstrecke von etwa zwei Kilometern in Richtung Neckarsteinach fing der Wagen auf dem Abschleppfahrzeug Feuer, berichtet die Polizei. Der Fahrer des Abschleppwagens hielt an und ließ das brennende Auto auf die Straße ab. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, der laut Polizei einen Totalschaden im Wert von etwa 3500 Euro an dem Alfa verursachte.

Wie konnte das passieren? „Es gibt Hinweise, dass das Auto unsachgemäß auf das Abschleppfahrzeug gehoben wurde“, sagte Polizeisprecher Dieter Klumpp auf Nachfrage. Demnach werde gegen den eingesetzten Fahrer des Abschleppdienstes wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen wegen der Sperrung kam es laut Polizei nicht.

Update: 27. Februar, 20.30 Uhr