Leimen. (pol/rl) Offenbar durch die Rückkehr der Bewohnerin eines Einfamilienhauses sind am Dienstagabend Einbrecher gestört worden. Die Täter waren kurz nach 18 Uhr in das Haus im Friedhofweg eingebrochen. Dabei waren sie an der Gebäuderückseite durch ein aufgehebeltes Fenster eingestiegen. Im Schlafzimmer durchwühlt sie den Kleiderschrank und eine Nachttischschublade.

Als die heimkommende Bewohnerin an der Hauseingangstür stand, hörte sie Geräusche aus dem Inneren. Sie entfernte sich wieder vom Haus und verständigte ihren Sohn, der wiederum die Polizei alarmierte. Dabei sah sie, wie zwei oder drei Personen eilig vom Anwesen in Richtung der Straße "Am Fuchsberg" rannten. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, ist noch unklar.

Bei den Personen soll es sich um jüngere Männer gehandelt haben, die 1,75 bis 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet waren.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.