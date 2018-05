Gaiberg. (pol/van) Die Polizei sucht derzeit Unbekannte, die für einen Brand zwischen vergangenen Donnerstag und Sonntagabend verantwortlich sind. Wie die Beamten berichten, sollen die bislang unbekannten Täter auf einem umschlossenen Grundstück im Bereich "Obere rote Suhl"/Verlängerung der Panoramastraße (über die K 4161) rund ein dutzend Europaletten sowie einen Plastikstuhl in Brand gesetzt haben.

Durch das Feuer wurden zudem diverse Sträucher, Bäume und weitere Pflanzen in Mitleidenschaft gezogen. Die auf dem Grundstück befindliche Hütte wurde nach Angaben der Polizei nicht beschädigt. In welcher Höhe letztlich Schaden entstand, ist aktuell noch nicht bekannt. Der Polizeiposten in Meckesheim ermittelt.

Wie die Beamten mitteilen, ging weder bei der Polizei noch bei der Feuerwehr eine Meldung über den Brand ein. Unklar ist derzeit auch noch, ob das Feuer von selbst wieder ausging oder ob Anwohner/Verkehrsteilnehmer aufmerksam geworden sind und den Brand löschten.

Die Beamten gehen zwischenzeitlich davon aus, dass der Diebstahl des Ortsschildes - Ortseingang Gaiberg vom Königstuhl kommend - mit der Tat in Zusammenhang steht. Der Gemeinde Gaiberg entstand Schaden von mehreren Hundert Euro.

Zur Aufklärung dieser Tat werden daher Zeugen gesucht. Hinweise gehen an den Polizeiposten in Meckesheim, Telefon 06226/1336, oder an das Polizeirevier in Neckargemünd, Telefon 06223/9254-0.