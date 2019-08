Eppelheim. (luw) Zwei dreiste Diebe haben einem Paketboten in der Seestraße eine Lieferung im Wert von 1700 Euro abgeluchst. Dabei gingen sie offensichtlich geplant vor: Sie hatten es genau auf dieses – per Nachnahme bestellte – Paket abgesehen.

Die Polizei teilte gestern mit, dass die zwei Männer am Mittwoch gegen 13.30 Uhr einen Paketboten auf eine Lieferung ansprachen, die angeblich falsch beschriftet sei. Pressesprecher Dennis Häfner erklärte auf Nachfrage, dass das Duo auf den Paketboten traf, als dieser für eine andere Lieferung in der Seestraße hielt. Auf die Bitte der Unbekannten holte der Bote das vermeintlich falsch adressierte Paket aus seinem Fahrzeug. „Einer der Männer hat sich das Paket direkt geschnappt und dann sind sie losgeflitzt“, so Häfner weiter. Der Lieferwagenfahrer rannte den Tätern noch bis zur Dantestraße hinterher, verlor sie dann aber aus den Augen.

„Wir müssen davon ausgehen, dass dieses Paket von einem der beiden Männer bestellt wurde“, sagte Polizeisprecher Häfner. Schließlich kannten sie das Datum seiner vorgesehenen Zustellung ebenso wie die Adresse, anhand derer sie das Paket gegenüber dem Boten identifizierten. „Außerdem wäre es sonst ja Zufall, wenn sie ausgerechnet auf eine Nachnahme-Lieferung im Wert von 1700 Euro stoßen“, erläuterte Häfner. Demnach hätten die Täter das Paket offenbar gezielt per Nachnahme bestellt, um es nicht schon vor der Zustellung bezahlen zu müssen. Den Inhalt des wertvollen Päckchens kennt indes auch die Polizei nicht: „Wir haben vom Paketboten nur die Quittung bekommen, aus der die ursprünglich angegebene Adresse und der Bestellwert der Ware hervorgehen.“ Der Sprecher bestätigte, dass es sich beim betreffenden Boten um den Fahrer eines gelben Fahrzeugs handele.

Jetzt sucht die Polizei nach den Tätern, gegen die zumindest wegen Diebstahls ermittelt wird. „Je nach dem, wie die Tat zustande kam, könnte auch noch Betrug dahinter stecken“, so Häfner. Beide Männer werden als 18 bis 25 Jahre alt, dünn und „schwarzafrikanisch aussehend“ beschrieben. Der eine von beiden habe sehr kurze schwarze Haare und akzentfrei Deutsch gesprochen. Er soll ein dunkles T-Shirt und eine dunkle kurze Hose getragen haben. Der zweite Täter habe kurze abstehende Dreadlocks, also gefilzte Haare. Er habe „gebrochenes Deutsch“ gesprochen und ebenfalls ein dunkles T-Shirt sowie eine dunkle kurze Hose getragen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06221/34180 entgegen.

Update: Donnerstag, 22. August 2019, 19.38 Uhr

