Dossenheim. (pol/mare) Der Diebstahl der Kasse eines Gemüsestandes in Dossenheim hat die Polizei am Montag auf die Spur eines 24-jährigen Mann gebracht. Bei ihm fanden die Beamten - neben dem Diebesgut - nämlich Drogen und Waffen.

Der 24-jährige Mann stahl gegen 14 Uhr eine Plastikbox mit Bargeld in Höhe von über 100 Euro von einem Gemüsestand in der Konrad-Adenauer-Straße. Eine 44-jährige Frau beobachtete dies und verfolgte den Täter, der in einem Mehrfamilienhaus im Platanenweg verschwand. Nach dem Eintreffen der Beamten wurde der Flüchtige, der sich mit zwei weiteren Personen in einer Wohnung aufhielt, ausfindig gemacht.

Der 24-Jährige gab den Diebstahl zu und die Plastikbox heraus, in der sich aber nur noch wenig Bargeld befand. Die Wohnung wurde daraufhin nach dem restlichen Diebesgut durchsucht, wobei weiteres Bargeld, mehrere Ecstasy-Tabletten und diverse Messer aufgefunden werden konnten. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls, während die Ermittlungen zum illegalen Drogen- und Waffenbesitz andauern.