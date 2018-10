Dossenheim. (pol/mare) Auf der Handschuhsheimer Landstraße an der Einmündung zur Schillerstraße kam es am Montag gegen 17.40 Uhr zu einem Auffahrunfall. Dabei wurde ein 16-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt, teilt die Polizei mit.

Der junge Mann fuhr von der Bundesstraße B3 kommend hinter dem Jaguar eines 62-Jährigen her. Der Autofahrer wollte in Höhe der Schillerstraße nach rechts abbiegen, bremste an der Fußgängerampel jedoch zunächst ab, da mehrere Fußgänger über die Straße gehen wollten.

Der Motorradfahrer bemerkte dies zu spät, fuhr auf den Jaguar auf und stürzte zu Boden. Er zog sich Verletzungen zu, die vor Ort von Rettungssanitätern versorgt wurden.

Die beiden Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.