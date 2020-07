Bammental/Neckargemünd. (luw) Die Polizei hat am Dienstag einen verwirrten Autofahrer gesucht, verfolgt und schließlich angehalten. Dabei wurde zur Mittagszeit kurzzeitig der Verkehr auf der Bundesstraße B45 zwischen Bammental und Neckargemünd angehalten. Der Mann "in psychischem Ausnahmezustand" kam in eine Klinik.

Weil der Mann polizeibekannt sei und ein "außergewöhnliches Fahrzeug" fahre, wollte die Polizei zu dessen Schutz weder Alter noch Automarke nennen, wie Pressesprecher Norbert Schätzle auf Nachfrage erklärte. Laut Polizei war bereits am Dienstagvormittag kurz nach 9 Uhr beim Polizeirevier Neckargemünd ein Hinweis auf den Fahrer eines roten Fahrzeuges eingegangen. Demnach habe sich der Fahrer auf der Landesstraße L532 auf Höhe von Langenzell in Fahrtrichtung Lobbach "merkwürdig" verhalten. Er soll "auffällig" gefahren sein und die Warnblinkanlage eingeschaltet haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Auto verlief zunächst ohne Ergebnis.

In den nächsten zwei Stunden berichteten laut Polizei weitere Anrufer von einem "verwirrten" Mann mit einem roten Auto in Wiesloch und Leimen-St. Ilgen sprachen. "Bei der Fahndung wurden mehrere Fahrzeuge eingesetzt", so Schätzle. Gegen 11.45 Uhr waren die Beamten erfolgreich: Eine Streife traf in Bammental auf das Auto und nahm die Verfolgung auf. "Wir kannten den Mann ja schon und wollten nicht hinterher brettern und riskieren, dass er vielleicht überreagiert", sagte Schätzle. Also verfolgten die Beamten das Auto zunächst langsam aber mit Blaulicht.

Der Mann fuhr von der Wiesenbacher Landstraße über eine rote Ampel auf die B 45 und dann in Richtung Neckargemünd. Erst kurz vor Neckargemünd überholte eine Streife das Auto. "Die Kollegen haben ihn dann langsam runtergebremst", schilderte der Polizeisprecher. Bei der Kontrolle habe man festgestellt, dass sich der Mann in einer "psychischen Ausnahmesituation" befand.

Er wurde in eine Klinik eingeliefert, sein Fahrzeug in einer Seitenstraße abgestellt. Während seiner Fahrt von Bammental nach Neckargemünd fuhr der Mann laut Polizei mit dem Auto mehrmals über die Fahrbahnmitte auf die Gegenspur. Mehrere entgegenkommende Autos mussten abbremsen oder gar ausweichen. Diese Autofahrer werden gebeten, sich als Zeugen unter Telefon 06223/925-40 zu melden.

Update: Dienstag, 21. Juli 2020, 19.50 Uhr