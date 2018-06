Wilhelmsfeld. Eine 46-jährige Rennradfahrerin fuhr am Samstagmittag gegen 15 Uhr in der Johann-Wilhelm-Straße talwärts, als ein achtjähriges Mädchen hinter einem geparkten Lastwagen die Fahrbahn lief ohne dabei auf die Radfahrerin zu achten. Die Radfahrerin streifte das Mädchen und stürzte daraufhin mit dem Gesicht voran über den Lenker auf die Fahrbahn. Auch das Mädchen wurde umgerissen. Schnell waren zwei Krankenwagen sowie ein Notarzt vor Ort und versorgten die Unfallbeteiligten. Während das Mädchen diverse Prellungen und Abschürfungen erlitt, trug die Radfahrerin schwere Verletzungen im Mundbereich davon und wurde umgehend in eine Heidelberger Klinik eingeliefert. (pol/rl)