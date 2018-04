Wiesenbach. (pol/eka) Wie die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg herausfanden, dürfte ein technischer Defekt einer Beleuchtungseinrichtung für den Ausbruch des Brandes in der Lagerhalle am frühen Dienstagabend in der Straße "in der Au" ursächlich gewesen sein. Bei dem Feuer, das kurz nach 18 Uhr ausgebrochen war, wurde das Gebäude vollständig zerstört, Teile davon sind einsturzgefährdet. Insgesamt über 140 Feuerwehrleute aus der gesamten Region waren über vier Stunden bis kurz nach 22 Uhr damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Der Gesamtschaden wird auf rund eine Million Euro geschätzt.