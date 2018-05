Eppelheim. Gewaltsam Zutritt zu einem Werkstattraum einer Firma in der Dr. Eckener-Straße verschafften sich zwischen dem vergangenen Freitag (30. Dezember) und Dienstagmittag bislang nicht ermittelte Täter. Mit Brachialgewalt wuchteten die Unbekannten die Türen auf und ließen eine noch nicht bekannte Anzahl an Baumaschinen der Marken Hilti und Bosch mitgehen. Eine Auflistung der gestohlenen Maschinen steht nach Polizeiangaben noch aus, so dass derzeit keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden können. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06221/3418-0 entgegen. (pol)