Von Jürgen Hofherr

Waldbrunn. Mit dem Einzug der Sternsinger und deren Segen startete der Neujahrsempfang der Gemeinde Waldbrunn. Architekt Bernhard Bangert hatte dafür mehrere Stellwände mit den Plänen zum Waldbrunner Kinder-Campus bestückt. Bürgermeister Markus Haas erläuterte sogleich eine Programmänderung - die Blutspender sollen im Rahmen einer Gemeinderatssitzung gewürdigt werden.

Doch zunächst blickte er auf das vergangene Jahr zurück, sprach das schwere Busunglück Anfang 2018 in Eberbach an. Da es der Schulbus aus Waldbrunn war, wurden viele Kinder und Jugendliche vom Winterhauch verletzt. "Die hervorragende Arbeit der Rettungskräfte hat möglicherweise Schlimmeres verhindert", lobte Haas. Weiter blickte Haas auf den Ausbau der K 3926 zwischen Oberdielbach und Waldkatzenbach. Dank der hervorragenden Kooperation mit dem Landratsamt sei es sogar gelungen, parallel zur Kreisstraße einen Fahrradweg anzulegen.

Einen Schritt vorwärts sei man in Sachen Sanierung der Talstraße in Schollbrunn gekommen. Die Kosten hätten sich um eine Million auf nun über fünf Millionen Euro erhöht. Inzwischen sei die Finanzierung gesichert, so Haas, weshalb Ende 2018 die Anwohner informiert wurden. Die Bauzeit wird sich über die Jahre 2019/20 erstrecken und für massive Beeinträchtigungen sorgen.

Im Rahmen des Neujahrsempfangs wurden erfolgreiche Sportler geehrt. Fotos: Jürgen Hofherr

Daneben werde man dieses Jahr das Rathaus sanieren. Die Verwaltung werde übergangsweise in die ehemalige "Linde" in Schollbrunn umziehen. Haas nannte weiterhin insbesondere die "Zielorientierte Wanderwegmarkierung", die für den Tourismus von elementarer Bedeutung sei, und lobte auch größere ehrenamtlich getragene Projekte. Als Beispiel nannte er den Leader-geförderten öffentlichen Bike-Park in Waldkatzenbach sowie die Sanierung von Friedhofswegen durch die Ortschaftsräte in Strümpfelbrunn und Waldkatzenbach.

Im Jahr 2019 seien die Kommunalwahlen im Mai sicherlich ein Höhepunkt für die Gemeinde. Es zeige sich jedoch, dass es schwieriger werde, die jeweiligen Parteien-Listen zu füllen. Für ihn sei das Engagement als Gemeinde- oder Ortschaftsrat die Königsdisziplin des Ehrenamts, weshalb er dazu aufrief, sich zur Wahl zu stellen.

Neben den Wahlen wird es vor allem auch der Kinder-Campus sein, der die Winterhauchgemeinde im kommenden Jahr beschäftigt. Die knapp 50 Jahre alte Schule ist massiv sanierungsbedürftig, sodass sich allein die Kosten hierfür auf 2,5 Millionen Euro belaufen. Für die Einrichtung des Kindergartens auf dem Gelände der Winterhauch-Schule seien weitere 3,5 Mio. Euro erforderlich, so Haas.

Nach einem Beitrag des Bläserquintetts "Hoher Odenwald" hob Landrat Dr. Achim Brötel die positive Entwicklung des Kreises hervor. Diese zeige sich zum einen daran, dass es 47.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze im Kreisgebiet gebe, ein Rekordwert. Auch die Geburtenrate - die höchste in Baden-Württemberg - sei herausragend. Und Kinder bekämen die Menschen nur, wenn es ihnen gut gehe. Trotzdem, so Brötel, "sind wir ein Volk von Nörglern geworden", viele Menschen seien nur noch unzufrieden. Brötels Wunsch für 2019: mehr Optimismus und Gottvertrauen.

Im Rahmen des Neujahrsempfangs wurden auch wieder erfolgreiche Sportler mit Medaillen und Pokalen gewürdigt. Überreicht wurden die Auszeichnungen von Hermann Döring (Sportausschussvorsitzender) und Ann-Kathrin Knapp von der Gemeindeverwaltung.

Hermann Döring ging zunächst auf die großartige ehrenamtliche Arbeit der Vereine ein. Ohne Übungsleiter, Vereinsvorstände, Helfer in Hintergrund, aber auch ohne ehrgeizige Sportler wie die nun zu Ehrenden, seien herausragende Leistungen nicht möglich, so Döring, der die Gründung des FSV Waldbrunn im vergangenen Jahr lobte. Er zeigte sich aber ebenso davon beeindruckt, dass es dem SC Weisbach und dem SV Schollbrunn nach wie vor gelingt, einen eigenständigen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten.

Mit einer Ehrung in Gold wurde einmal mehr der Mountainbiker Michael Kochendörfer ausgezeichnet, der unter anderem beim "Race around Austria" über 2200 Kilometer und 30.000 Höhenmeter in 99:24 Stunden sechs Stunden schneller war als im Vorjahr und dadurch den dritten Platz belegte.

Eine Silbermedaille erhielt Wolfgang Nienhaus vom KKS Weisbach, der mehrere Podiumsplatzierungen bei Landesmeisterschaften erreichte und darüber hinaus Kreismeister wurde. Mit Bronze wurden die Schützen Kevin Schwing (SSV DIelbach), Arno Haas, Jens Ihrig, Romina Briganti und Werner Braun (alle SSV Dielbach), die in ihren jeweiligen Disziplinen und Altersklassen Kreismeisterschaften feierten, geehrt. Auch vom KKS Weisbach wurden mit Markus Balzer, Erdmute Nöding und Moritz Leitner drei Kreismeister mit einer Bronzemedaille bedacht. Außerdem wurden die Mountainbiker des VfR Waldkatzenbach Lea Kumpf, Adelaide Craviolo und Silas Joho für ihre Siege bei den Bezirksmeisterschaften mit Bronze belohnt.

Mannschaftspokale in Bronze erhielten zwei Herrenmannschaften des SSV Dielbach für Kreismeistertitel. In der Disziplin Steinschlossgewehr gewannen die Dielbacher in der Besetzung Jens Ihrig, Kevin Schwing und Arno Haas. Mit dem Perkussionsgewehr gewannen Kevin Schwing, Patrick Straub und Jens Ihrig den Titel auf Kreisebene.