Von Brunhild Wössner

Mosbach. "Unfallflucht - nicht mit mir!" Auf dem Plakat ist ein Verkehrszeichen abgebildet, das einen Verkehrsunfall mit anschließender Flucht symbolisiert. Daneben ist die Notrufnummer 110 mit einem stilisierten Telefonhörer zu sehen. Diese Aktion, in deren Rahmen kreisweit rund 120 Plakate und 1500 Parkscheiben aufgehängt und verteilt werden, startet nun im Neckar-Odenwald-Kreis.

Die Hintergründe der Aktion, also warum man sich den Neckar-Odenwald-Kreis dafür ausgesucht hat, sind nur zum Teil erfreulich. Zwar kann man hier auf einem guten Netzwerk zwischen den Kooperationspartnern - dem Landratsamt, dem Förderverein "Kommunale Kriminalprävention - Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis e. V." und dem Polizeipräsidium Heilbronn, Referat Prävention (Außenstelle Mosbach) - aufbauen. Andererseits ist es offenbar auch dringend nötig, dem Thema "Unfallflucht" verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen. Denn die Anzahl der Fahrerfluchten ist im Kreis beträchtlich gestiegen.

Mit der gezielten Aktion wollen die Kooperationspartner besonders das Zeugenverhalten verbessern und die Zivilcourage stärken. Es gilt also, die Bevölkerung zu sensibilisieren und beobachtetes Fehlverhalten der Polizei zu melden. Im besten Fall sollte man sich bei einem derartigen Delikt das Autokennzeichen merken und die 110 anrufen.

Landrat Dr. Achim Brötel wies darauf hin, dass Blechschäden überproportional oft auf stark frequentierten Parkplätzen vorkämen. Deshalb werden die Plakate auch dort aufgehängt.

Die Zunahme der Fälle mag vielleicht auch etwas mit der Bauweise der Parkplätze zu tun haben, die (gefühlt) immer schmäler würden und manche Autos immer breiter, sinnierte Brötel. Wegschauen diene am Ende aber nur den Tätern und nicht den Opfern, so der Landrat weiter. Er betonte ebenso, dass Unfallflucht kein Kavaliersdelikt, sondern ein Straftatbestand sei. In den letzten fünf Jahren habe es über 3000 Fälle im Neckar-Odenwald-Kreis gegeben.

Polizeipräsident Hans Becker wusste zu berichten, dass im letzten Jahr speziell im Neckar-Odenwald-Kreis die Zahl der Unfallfluchten - oder Fahrerfluchten, wie es umgangssprachlich heißt - beträchtlich gestiegen ist. In 2017 waren es, so Becker, fast 700 Delikte. Das sind rund 50 mehr als noch 2016. Dabei geht es zwar hauptsächlich um Blechschäden, angesichts des Anstiegs der Fallzahlen summieren sich aber kreisweit die Schadenssummen.

Becker forderte dazu auf, nicht zu glauben, dass derartige Vorfälle Bagatellen seien. Es sei vielmehr wichtig, dass gerade auch bei einem derartigen Delikt die Hemmschwelle überwunden und die Polizei informiert wird. Davon verspricht sich Becker, mehr dieser Fälle aufklären zu können. Derzeit liegt die Erfolgsquote bei rund einem Drittel.

Der Polizeipräsident erwähnte auch, dass fünf von insgesamt sieben Preisträgern, die im letzten Jahr mit dem Zivilcouragepreis ausgezeichnet wurden, auf Unfallfluchten hingewiesen haben. Am Ende gehe es häufig um erhebliche Sachbeschädigung, denn Reparaturen am Auto sind meist kostspielig. Man habe bewusst das Parkhaus des Krankenhauses als Startrampe für die Aktion gewählt, weil sich dort derartige Fälle häufen würden, wusste Becker zu berichten. Auch der Kauflandparkplatz in Neckarelz sei ein Brennpunkt für derartige Delikte.

Auf was man zukünftig beim Bau von Parkplätzen achten könne, darauf wies Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann hin. So seien im jüngsten Mosbacher Parkhaus unterhalb des Quartiers an der Bachmühle ADAC-Standards umgesetzt worden. Das bedeutet, dass die Parkplätze hier breiter ausfallen. Gerade deshalb würde dieses Parkhaus gerne von der älteren Bevölkerung genutzt. Wobei auch Jann bedauert, dass die "Verkehrsmoral grundsätzlich abnimmt". Deshalb sei Aufklärungsarbeit hier dringend nötig und geboten.