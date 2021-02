Mosbach. (schat) Eigentlich geht nichts. Aber ein bisschen was, geht doch irgendwie immer, oder?! Die Coronapandemie hat – bis auf wenige mehr oder weniger nachvollziehbare Ausnahmen – auch den Sport ausgebremst. Spiel- und Wettkampfbetrieb ruhen seit Wochen, reguläres Training ist nicht möglich, ein gemeinschaftsfördernder direkter Austausch erst recht nicht. Da ein gesunder Geist aber bekanntlich einen gesunden Körper braucht und ein leidenschaftlicher Sportler es nicht allzu lange ohne Bewegung aushält, müssen kreative Lösungen von Vereinen, Verantwortlichen, Trainern und Betreuern her. Und genau die hat die Stadt Mosbach im Rahmen des Wettbewerbs "Vereinssport gegen Corona" gesucht. Und – wie nicht anders zu erwarten – auch gefunden.

Bis Ende Januar waren Sportler und Funktionäre aus dem Stadtgebiet aufgerufen, ihre kreativen Lösungen zu präsentieren, sich um die ausgelobten Auszeichnungen zu bewerben. Insgesamt acht wertbare Vorstellungen alternativer Coronaprogramme gingen ein, inhaltlich und in ihrer Ausführung durchaus unterschiedlich.

Über die Bewerbungen zu befinden hatten dann der ehemalige BSB-Präsident Heinz Janalik, Stadtrat und Sportbeirat Manfred Beuchert sowie RNZ-Redaktionsleiter Heiko Schattauer. Allesamt Kenner des lokalen Sportgeschehens und mit reichlich sportlich-bewegten Einträgen in der jeweiligen Vita. "Die Idee war es, das besondere Engagement und den Einfallsreichtum der Vereinen in der nun schon so lange währenden Zwangspause ein wenig zu würdigen", erklärt der Sportbeauftragte der Stadt Mosbach, Philipp Parzer, die Hintergründe des spontan ausgelobten Wettbewerbs.

Jener Einfallsreichtum zeigte sich etwa in mitunter aufwendig produzierten Videos, in kreativ-alternativen Trainingsformen oder in den Umständen angepassten, neuen Formaten. Da wurde dann schon mal zum ästhetisch wie funktional wertvollen Foto-Shooting im Schnee aufgerufen, der Square-Dance auf dem Waldweg geprobt oder mit gemeinsam auf Abstand jongliert. Auch Laufwege, die in der Kartenansicht Schriftzüge oder Logos ergeben zählen zum kreativen Corona-Alternativ-Programm, ebenso wie die Geschicklichkeitsübung mit dem Haus- oder Sportschuh auf dem heimischen Wohnzimmerboden.

"Der Vereinswettbewerb ist eine ausgezeichnete Idee. Die Sportvereine haben bewiesen, dass sie mit unvorhersehbaren Situationen umgehen und gute Ideen entwickeln können", findet Jurymitglied Heinz Janalik. Auch wenn die Situation schwierig sei, werde in den Vereinen nicht resigniert, vielmehr das Beste aus den vorhanden Möglichkeiten gemacht. "Seitens der Vereine ist sehr viel Idealismus notwendig, daher ist es umso wichtiger, dies in der Öffentlichkeit darzustellen", so der ehemalige BSB-Präsident aus Mosbach. Manfred Beuchert sieht es ähnlich: "Aus der Corona-Not heraus eine Tugend zu machen, ist den am Wettbewerb teilnehmenden Mosbacher Vereinen mit viel Kreativität und Sportsgeist gelungen. Damit wurde einmal mehr der Beweis erbracht, dass man sich auch in schwierigsten Zeiten nicht unterkriegen lässt und aus vermeintliche Niederlagen gestärkt hervor gehen kann." Für den sportbegeisterten Kommunalpolitiker sind die Aktionen der Bewerbervereine "einfach nur vorbildlich! So geht (Vereins-)Sport und Ehrenamt! Chapeau allen beteiligten Protagonisten." Für das dritte Jurymitglied war die Bewertung der Wettbewerbsteilnehmer am Ende nicht leicht: "Da waren schon ein paar richtig gute Aktionen und Ideen dabei", findet RNZ-Redakteur Heiko Schattauer. Die wiederum beweisen ihm, dass sich Sportbegeisterung auch in einer Ausnahmezeit nicht völlig ausbremsen lässt: "Das ist gleichermaßen beruhigend und schön."

Die besten Bewertungen von der Jury erhielten am Ende die Rhythmischen Sportgymnastinnen des TV Mosbach. Die versuchen über alle möglichen Kanäle (youtube, zoom, whatsapp, instagram, facebook aber auch das gute, alte Telefon), in Bewegung und vor allem auch in Kontakt zu bleiben. Dabei entstehen kreative Angeboten und Challenges wie etwa der Schneefoto-Wettbewerb, auch das eigentliche Training bleibt (soweit individuell machbar) im Fokus. Der rund achtminütige Bewerbungsfilm der Abteilung RSG überzeugte die Jurymitglieder durch die Bank, der mit 300 Euro dotierte erste Preis geht an die Sportgymnastinnen.

Nicht vom Ball(on) trennen lassen will man sich in der Coronazeit beim SV Sattelbach, der sich den 2. Platz im Vereinswettbewerb (und 150 Euro Prämie) sicherte: Die erst im Sommer gegründete Mädchenfußballgruppe hält man daher alternativ in Bewegung. So erstellte das Trainerteam 18 Übungsclips für die jungen Kickerinnen, wo Bälle fürs Onlinetraining fehlten wurden sie frei Haus geliefert. Auch ein unterhaltsamen Jongliervideo hat man zusammengestellt, nach dem Fußballquiz ist eine digitale Schnitzeljagd ist das nächste Projekt.

Dass auch der Wald einen guten Tanzboden bietet, demonstrierte man beim TTV Nüstenbach, an den der dritte Platz (50 Euro Prämie) im kleinen Vereinswettstreit geht. Neben dem Tanzen (unter anderem via youtube vermittelt) finden sich auch Bewegungschallenges für Kinder in den alternativen Coronaangeboten des kleinen Vereins.

Kreativ durch die Krise bewegen sich auch die weiteren Teilnehmer, die zum Teil nur ganz knapp hinter den drei Vereinen auf dem imaginären Treppchen ins Wettbewerbsziel kamen. Bei allen einfallsreichen Überlegungen und Alternativen, eint die Sportler unterdessen der Wunsch nach "richtiger" Ausübung der jeweiligen Disziplin: "Trotz all der gelungenen Aktivitäten wünschen wir uns, dass wieder ein normales Leben mit einem normalen Training im Team möglich ist", heißt es dazu vom SV Sattelbach. Bei den anderen Vereinen dürfte der Wunsch wohl genauso aussehen ...

Die Platzierungen des Corona-Vereinswettbewerbs der Stadt Mosbach im Überblick:

> 1.TV Mosbach RSG

> 2.SV Sattelbach

> 3.TTV Nüstenbach

> 4.TV Mosbach Judo

> 5.LAZ Mosbach / Elztal

> 6.Bujutsukan Neckar-Odenwald

> 7.HA Neckarelz

> 8.SpVgg Neckarelz