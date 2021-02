Eine Karnevalströte liegt am Straßenrand im Zentrum von Jüchsen. Der Grabfelder Ortsteil weist die größte Inzidenz in Thüringen auf und gilt demnach als Corona-Hotspot. Foto: Michael Reichel/dpa

Trienz. (kö) Ganz widerstandslos will die Schorlemafia aus Trienz nicht vor der Coronapandemie kapitulieren. Wenigstens etwas "Fastnacht to go" und närrische Gaudi für daheim bietet das Team um "Ober-Schorle" Markus Metzger an.

So haben die Fastnachter ein Hygienekonzept erarbeitet und für Samstag, 13. Februar, ab 19.11 Uhr eine virtuelle Prunksitzung mit aktuellen Beiträgen und mit Rückblicken auf die legendären Fastnachtsabende der 1990er-Jahre im katholischen Gemeindehaus zusammengestellt. Das Ganze wird vom bewährten Moderatorenduo Münch/Iwaniszow live moderiert. Für die passende Musik sorgen die DJs von Generation Sounds.

Der Eintritt zu diesem – mit Blick auf die Coronapandemie hoffentlich einmaligen – besonderen Sitzungsabend ist frei, beziehungsweise "fer umme". Denn die Schorlemafia-Fastnacht gibt es dank des Live-Streaming-Videoportals twitch.tv auch in den heimischen Wohnzimmern – und twitch.tv kann von jedermann kostenfrei empfangen werden.

Um für einen schönen närrischen Faschingssamstag bestens gerüstet zu sein, bietet die Schorlemafia dazu passend einen To-go-Verkauf von diversen närrischen Paketen an: Von der Mafia-Schorle und Sekt über Lachsbrötchen und Chips bis hin zum Berliner – das Angebot der Schorlemafia hält für jeden etwas parat. Und ein aktueller Corona-Pin ist auch in jedem Paket dabei. Alle Paketvarianten sind im Internet unter www.fctrienz1946.de einsehbar. In den süßen Berliner-Paketen kann man mit etwas Glück sogar noch einen Gutschein der Bäckerei Schmitt gewinnen.

Allerdings müssen die Pakete bereits kommendes Wochenende am Samstag, 6. Februar, und Sonntag, 7. Februar, zwischen 10 und 18 Uhr vorbestellt werden. Das geht entweder per E-Mail an schorlemafia.trienz@web.de oder per Telefon unter der Nummer (0 62 67) 9 29 68 27. Abgeholt werden kann die "Fastnachtsunterstützung auf leckere Art" dann am nächsten Samstag, 13. Februar, zwischen 14 und 17 Uhr am Trienzer Sportheim. Für alle Schorlefreunde heißt es jetzt: Prunksitzungspaket reservieren, Paket abholen, twitch.tv einstellen und die "Schorlemafia-Fastnacht der etwas anderen Art" genießen.

Und dass ein echter Schorle-Mafioso sich von Corona nicht unterkriegen lässt, zeigt sich dann auch am Dienstag, 16. Februar. Um 19.31 Uhr wird in diesem Jahr nämlich nicht die "Schorle-Katz", sondern – und auch das gibt’s per twitch.tv – ein überdimensionales Coronavirus verbrannt.